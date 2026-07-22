Dietetyk zawsze kupuje ten serek w Biedronce. Ma tylko 3 składniki i dużo białka

Znany dietetyk kliniczny dr Michał Wrzosek wybrał się niedawno do Biedronki i pokazał, jak wyglądają jego zakupy w popularnym supermarkecie. W koszyku eksperta wylądował między innymi serek wiejski. Nie chodzi jednak o pierwszy lepszy nabiał ze sklepowej półki. Uznanie specjalisty zyskał jeden konkretny produkt, który zdecydowanie wyróżnia się na tle konkurencji. Zobacz, co dokładnie poleca.

Najlepszy serek wiejski w Biedronce

Na listę zakupów dietetyka trafił serek wiejski lekki marki Delikate. Nie bez przyczyny. Ma bardzo dobry skład. Znajdziemy w nim tylko trzy pozycje – twaróg ziarnisty, śmietankę i sól. Żadnych zbędnych zagęstników, sztucznych aromatów czy ukrytych cukrów, które wytwórcy tak chętnie przemycają do żywności, Na korzyść tego nabiału przemawia również niska kaloryczność. W 100 gramach ma tylko 85 kcal. Zawiera 40 procent mniej tłuszczu niż jego klasyczne odpowiedniki. To czyni go doskonałym rozwiązaniem dla osób, które chcą zgubić zbędne kilogramy, nie rezygnując przy tym z ulubionych smaków.

Powodów, by włączyć ten produkt do diety redukcyjnej, jest jednak więcej. Dostarcza on sporych ilości białka, bo aż 24 gramy w jednym opakowaniu. Dzięki temu przedłuża uczucie sytości po posiłku, co przekłada się na mniejsze ryzyko napadów głodu i „skoków” poziomu glukozy we krwi. W efekcie ułatwia kontrolowanie masy ciała i odchudzanie, choć oczywiście jego spożywanie nie sprawi, że z dnia na dzień zrzucimy nadprogramowe kilogramy. Warto również wspomnieć, że serek zawiera śladową zawartość węglowodanów i cukrów (po 2,5 g w stugramowej porcji). Niewielkim minusem jest obecność 0,70 grama soli, jednak w ogólnym rozrachunku Delikate to wciąż jeden z najrozsądniejszych wyborów.

Serek wiejski w codziennej diecie

Serek wiejski można wykorzystać na wiele sposobów. Doskonale sprawdza się jako składnik placuszków, koktajli, deserów czy past kanapkowych. „To taki produkt, który wolę zawsze awaryjnie mieć w swojej kuchni, dlatego że to wygodne i gotowe od razu do spożycia źródło białka. Wystarczy otworzyć, dodać jakieś dodatki albo w takiej formie wytrawnej na przykład no ze szczypiorkiem i z rzodkiewką albo na przykład z dżemem i orzechami bardzo fajna przekąska” – podsumował dr Michał Wrzosek w opublikowanym nagraniu.

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