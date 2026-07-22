Na zimowe zapasy lepsza niż ogórki. Dodaję 3 składniki, zalewę i zamykam w słoikach

Lato to czas, kiedy wiele osób chętnie przygotowuje domowe przetwory na zimę. Jednym z najpopularniejszych są ogórki konserwowe, które zamknięte w słoikach zachowują smak lata na długie miesiące. Są świetnym dodatkiem do obiadu, pasują do kanapek, sałatek, a także doskonale sprawdzają się jako przekąska podczas rodzinnych spotkań.

Lepsze do konserwowania niż ogórki

Choć ogórki konserwowe od lat królują w domowych spiżarniach, warto tej zimy sięgnąć również po cukinię. To doskonała alternatywa. Ma delikatny smak i jest wyjątkowo chrupiąca. Pamiętam, że moja babcia zawsze na zimę „chowała” w słoikach właśnie to warzywo.

Przygotowując cukinię konserwową, wybieraj młode, świeże i jędrne okazy. Dzięki temu po zamarynowaniu zachowają przyjemną chrupkość. Cukinię należy dokładnie umyć, odciąć końcówki i pokroić na kawałki odpowiedniej wielkości. Warto pamiętać, aby nie były zbyt cienkie – dzięki temu po zalaniu zalewą pozostaną przyjemnie chrupiące.

Bardzo ważne jest dokładne przygotowanie słoików. Powinny być czyste i wyparzone. W ten sposób domowe przetwory dłużej zachowają świeżość. Do cukinii świetnie pasują dodatki takie jak czosnek, koper, gorczyca, ale też przyprawy korzenne, które podkreślają jej delikatny smak i nadają wyjątkowego aromatu. Cukinia w takiej formie to świetny sposób na zachowanie smaku lata na długie zimowe miesiące.

Przepis: Cukinia konserwowa To warzywo jest idealne do przygotowania zimowych zapasów Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 45 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 121 w każdej porcji Składniki 2–3 sztuki cukinii

świeży koper

1 sztuka białej cebuli

1 sztuka czosnku Zalewa: 1 litr wody

2/3 szklanki octu 10%

1/2 szklanki cukru

1,5 łyżki soli Sposób przygotowania Przygotowanie cukiniiCukinię obierz ze skórki, a następnie usuń pestki wraz z miękkim miąższem. Tak przygotowaną cukinię pokrój w słupki i ciasno ułóż w wyparzonych słoikach. Dodawanie innych składnikówDo każdego słoika dodaj pokrojony duży ząbek czosnku, mały kawałek cebuli oraz porcję świeżego kopru. Następnie do każdego słoika wsyp 4 ziarna ziela angielskiego oraz 5–6 ziarenek pieprzu. Robienie zalewyPrzygotuj zalewę, mieszając wodę, ocet, cukier i sól. Gotową, zimną zalewą zalej cukinię w słoikach, tak aby całkowicie ją przykryła. PasteryzowanieSłoiki dokładnie zakręć i pasteryzuj przez około 10 minut.

Jak jeszcze wykorzystać cukinię?

Cukinia jest bardzo niedocenianym warzywem w naszym kraju. Można wykorzystać ją na naprawdę wiele sposobów. Moim ulubionym jest przyrządzanie tego warzywa zapieczonego z mięsem mielonym i serem. Smakuje naprawdę znakomicie.

Świetnie nadaje się do smażenia, duszenia, pieczenia oraz grillowania. Można przygotować z niej zupy, placki, zapiekanki, sałatki, a także dodać ją do makaronów lub dań jednogarnkowych. Cukinia ma delikatny smak, dlatego dobrze łączy się z różnymi przyprawami, ziołami, serami i innymi warzywami.

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