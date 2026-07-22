Na zimowe zapasy lepsza niż ogórki. Dodaję 3 składniki, zalewę i zamykam w słoikach

Lato to czas, kiedy wiele osób chętnie przygotowuje domowe przetwory na zimę. Jednym z najpopularniejszych są ogórki konserwowe, które zamknięte w słoikach zachowują smak lata na długie miesiące. Są świetnym dodatkiem do obiadu, pasują do kanapek, sałatek, a także doskonale sprawdzają się jako przekąska podczas rodzinnych spotkań.
Lepsze do konserwowania niż ogórki
Choć ogórki konserwowe od lat królują w domowych spiżarniach, warto tej zimy sięgnąć również po cukinię. To doskonała alternatywa. Ma delikatny smak i jest wyjątkowo chrupiąca. Pamiętam, że moja babcia zawsze na zimę „chowała” w słoikach właśnie to warzywo.
Przygotowując cukinię konserwową, wybieraj młode, świeże i jędrne okazy. Dzięki temu po zamarynowaniu zachowają przyjemną chrupkość. Cukinię należy dokładnie umyć, odciąć końcówki i pokroić na kawałki odpowiedniej wielkości. Warto pamiętać, aby nie były zbyt cienkie – dzięki temu po zalaniu zalewą pozostaną przyjemnie chrupiące.
Bardzo ważne jest dokładne przygotowanie słoików. Powinny być czyste i wyparzone. W ten sposób domowe przetwory dłużej zachowają świeżość. Do cukinii świetnie pasują dodatki takie jak czosnek, koper, gorczyca, ale też przyprawy korzenne, które podkreślają jej delikatny smak i nadają wyjątkowego aromatu. Cukinia w takiej formie to świetny sposób na zachowanie smaku lata na długie zimowe miesiące.
Przepis: Cukinia konserwowa
To warzywo jest idealne do przygotowania zimowych zapasów
- Kategoria
- Dodatek
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 45 min.
- Liczba porcji
- 8
- Liczba kalorii
- 121 w każdej porcji
Składniki
- 2–3 sztuki cukinii
- świeży koper
- 1 sztuka białej cebuli
- 1 sztuka czosnku
Zalewa:
- 1 litr wody
- 2/3 szklanki octu 10%
- 1/2 szklanki cukru
- 1,5 łyżki soli
Sposób przygotowania
- Przygotowanie cukiniiCukinię obierz ze skórki, a następnie usuń pestki wraz z miękkim miąższem. Tak przygotowaną cukinię pokrój w słupki i ciasno ułóż w wyparzonych słoikach.
- Dodawanie innych składnikówDo każdego słoika dodaj pokrojony duży ząbek czosnku, mały kawałek cebuli oraz porcję świeżego kopru. Następnie do każdego słoika wsyp 4 ziarna ziela angielskiego oraz 5–6 ziarenek pieprzu.
- Robienie zalewyPrzygotuj zalewę, mieszając wodę, ocet, cukier i sól. Gotową, zimną zalewą zalej cukinię w słoikach, tak aby całkowicie ją przykryła.
- PasteryzowanieSłoiki dokładnie zakręć i pasteryzuj przez około 10 minut.
Jak jeszcze wykorzystać cukinię?
Cukinia jest bardzo niedocenianym warzywem w naszym kraju. Można wykorzystać ją na naprawdę wiele sposobów. Moim ulubionym jest przyrządzanie tego warzywa zapieczonego z mięsem mielonym i serem. Smakuje naprawdę znakomicie.
Świetnie nadaje się do smażenia, duszenia, pieczenia oraz grillowania. Można przygotować z niej zupy, placki, zapiekanki, sałatki, a także dodać ją do makaronów lub dań jednogarnkowych. Cukinia ma delikatny smak, dlatego dobrze łączy się z różnymi przyprawami, ziołami, serami i innymi warzywami.
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