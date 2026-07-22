Nie daktyle i nie fasola. Ten aksamitny krem czekoladowy robię z innego składnika

Po obiedzie dopada cię nieodparta ochota na coś słodkiego? Znam to z autopsji. Zamiast sięgać po sklepowe batony, które fundują szybki skok glukozy i równie błyskawiczny spadek energii, wolę przygotować coś na własną rękę. Ostatnio przetestowałam w domu krem czekoladowy z przepisu Katarzyny Bosackiej. Bliscy wyjadali go łyżkami z naczynia, nie mając pojęcia, co stanowi bazę tego przysmaku. Sekret tkwi w jednym niepozornym składniku, który naturalnie zagęszcza i osładza masę. Tym razem nie chodzi o daktyle czy fasolę, ale inny mniej oczywisty produkt.

Krem czekoladowy Katarzyny Bosackiej zaskakuje smakiem

Głównym bohaterem tego przepisu nie jest kaloryczna śmietanka. Pierwsze skrzypce gra w nim zwykły, niepozorny batat. To właśnie on nadaje masie gęstą, aksamitną konsystencję. Słodkie ziemniaki genialnie sprawdzają się w deserach, bo naturalnie podbijają ich smak. Katarzyna Bosacka łączy upieczony miąższ warzywa z gorzką czekoladą dobrej jakości oraz odrobiną masła orzechowego. Sama często piekę kilka batatów naraz w air fryerze – część zjadam do obiadu, a resztę wrzucam do lodówki. Potem wystarczy tylko chwila, by wyczarować obłędnie pyszny krem.

Przepis: Krem czekoladowy z batata Ten przysmak to świetna alternatywa dla sklepowych słodkości. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 50 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 250 w każdej porcji Składniki 1 średni batat

70–75 g gorzkiej czekolady

1 czubata łyżka masła orzechowego

1–2 łyżeczki kakao

odrobina cukru waniliowego

2–4 łyżki mleka lub napoju roślinnego

szczypta cynamonu Sposób przygotowania Robienie bazy z batataDokładnie umyj warzywo i upiecz w air fryerze do miękkości. Po wystudzeniu przełóż je do lodówki, aby dobrze się schłodziło. Obierz batata ze skórki. Miąższ wrzuć do wysokiego naczynia. Łączenie składnikówRozpuść czekoladę w kąpieli wodnej lub krótkimi seriami w mikrofalówce. Dodaj ją do batata razem z masłem orzechowym, kakao, cukrem waniliowym i cynamonem, a na koniec wlej mleko. Blendowanie kremuZblenduj całość na gładki, aksamitny krem o jednolitej konsystencji. Przełóż deser do osobnego naczynia i schłodź w lodówce przez około 30 minut przed podaniem.

Czekoladowy krem z batata – przydatne wskazówki

Przygotowanie tego przysmaku zajmuje dosłownie kilkanaście minut, ale kluczem do sukcesu jest odpowiednia temperatura bazy. Ciepły batat nie połączy się tak idealnie z roztopioną czekoladą. Dlatego zawsze trzymam upieczone warzywo przez jakiś czas w lodówce, zanim zacznę je blendować. Pamiętaj, że podaną recepturę możesz łatwo zmodyfikować. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zamiast zwykłego mleka użyć napoju migdałowego albo owsianego. Jeśli wolisz bardziej wyraziste smaki, dodaj do masy więcej cynamonu lub szczyptę chili. Gotowy krem możesz serwować na pieczywie albo w pucharkach. Świetnie komponuje się ze świeżymi owocami. „Idealny przepis dla cukrzyków i insulinoopornych, bo nie podnosi tak szybko poziomu cukru we krwi” – wskazuje Katarzyna Bosacka.

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