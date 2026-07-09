Ma tylko 86 kcal i aż 9 g kolagenu. Ten słodki deser na redukcji zrobisz z 3 składników

Niemal każdy z nas od czasu do czasu ma ochotę na coś słodkiego. Kawałek ciasta, ulubione ciastko, deser czy kostka czekolady potrafią sprawić przyjemność i poprawić nastrój. To całkowicie naturalne, ochota na słodki smak nie jest niczym wyjątkowym. Wiele osób będących na diecie odchudzającej rezygnuje jednak ze słodyczy, uznając je za „zakazane”. Często prowadzi to do poczucia ograniczenia, a z czasem do narastającej ochoty na słodkie. Dobrym sposobem jest postawienie na różnego rodzaju fit desery.

Słodki deser na redukcję

Ekspert od zdrowego odżywiania Barrłomiej Szkiutnik podał przepis na prosty deser, który idealnie sprawdzi się na redukcji. Zauważył, że cała miska tego deseru ma tylko 86 kcal i „oszuka” twój głód na redukcji.

Zrobisz go, nawet jeżeli w kuchni umiesz tylko usmażyć jajecznicę i wstawić wodę na kawę – powiedział.

Żeby przyrządzić ten deser, wystarczy wsypać do naczynia 14 g galaretki bez cukru, zalać ją 400 ml wrzątku i dokładnie wymieszać. Gdy galaretka ostygnie, dodaj 150 g truskawek lub innych owoców, a następnie włóż do lodówki na minimum cztery godziny. Specjalista zauważył, żeby nie dodawać kiwi i ananasa, ponieważ wtedy galaretka nie stężeje.

Po tym czasie masz 550 gramów słodkiej galaretki, która pokrywa 100 proc. dziennego zapotrzebowania na witaminę C i ma 9 g kolagenu – powiedział.

Specjalista od zdrowego odżywiania powiedział także, że, dodając skyr lub twaróg, w prosty sposób można zrobić szybki sernik na zimno lub piankę.

Jem takie proste desery od lat. Używam różnych smaków galaretek, a najlepiej smakują w okresie letnim – podsumował.

Przepis: Galaretka z truskawkami To prosty, ale niezwykle smaczny deser. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 4 godz. 20 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 86 Składniki 14 g galaretki bez dodatku cukru

400 ml wrzącej wody

150 g truskawek lub innych ulubionych owoców Sposób przygotowania Przygotowanie galaretkiWsyp galaretkę do miseczki i zalej 400 ml wrzącej wody. Dokładnie wymieszaj, aż proszek całkowicie się rozpuści. Odstaw galaretkę do ostygnięcia. Dodawanie owocówDodaj pokrojone truskawki lub inne owoce i delikatnie wymieszaj. ChłodzenieWstaw deser do lodówki na co najmniej 4 godziny, aby galaretka całkowicie stężała.

Inne pomysły na fit desery

Fit desery to świetny sposób na zaspokojenie ochoty na coś słodkiego bez nadmiaru cukru i kalorii. Można je przygotować z prostych i łatwo dostępnych składników, takich jak jogurt naturalny, owoce, płatki owsiane czy nasiona chia. Popularnym pomysłem jest deser z jogurtu greckiego z dodatkiem świeżych owoców i orzechów, który dostarcza białka oraz zdrowych tłuszczów. Dobrym wyborem są także pieczone jabłka z cynamonem lub domowy mus bananowo-kakaowy bez dodatku cukru. Możesz też postawić na różnego rodzaju koktajle lub lody zrobione z owoców i skyru.

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