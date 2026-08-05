Ma prosty skład i 30 g białka. Dietetyczka woli go od serka wiejskiego

Szukając szybkiego pomysłu na śniadanie lub przekąskę, odruchowo sięgamy po nabiał. Dużą popularnością cieszą się skyry, jogurty greckie i serki wiejskie. Na uwagę zasługuje jednak również inny produkt. To faworyt znanej dietetyczki Joanny Doniec. Jej wybór udowadnia, że posiłek na redukcji nie musi być kompromisem między smakiem a wartościami odżywczymi.

Ten nabiał to hit zdaniem dietetyczki

Ekspertka poleca twarożek grani lekki naturalny marki Łaciaty z serii Protein+. Jedną z jego największych zalet jest prosty i krótki skład. Znajdziemy w nim tylko ziarna twarogowe, śmietankę, białka mleka oraz odrobinę soli. Żadnych zagęstników, sztucznych aromatów czy zbędnych konserwantów. To „czysta” naturalna baza do stworzenia pełnowartościowego posiłku, która pod wieloma względami deklasuje konkurencję.

Smakuje mi bardziej niż serek wiejski, bo jest delikatniejszy – zaznacza Joanna Doniec w opublikowanym materiale.

Podkreśla również, że jej ulubiony nabiał jest „mocnym zawodnikiem”, jeśli chodzi o zawartość protein. Dostarcza aż 30 gramów tego makroskładnika w porcji. Jednocześnie ma obniżoną zawartość tłuszczu w stosunku do standardowego twarożku grani – i to aż o 57 procent. Dlatego doskonale sprawdza się zwłaszcza na diecie redukcyjnej. Zapewnia długie uczucie sytości po posiłku i zapobiega podjadaniu. Hamuje też apetyt na słodycze. W efekcie łatwiej można kontrolować masę ciała.

Twarożek grani i jego kulinarne zastosowanie

Nawet najlepszy pod względem składu nabiał traci swój pełny potencjał, jeśli zestawimy go z niewłaściwymi dodatkami. Dietetycy zgodnie przypominają, by bazujące na białku posiłki uzupełniać o solidną porcję błonnika pokarmowego. Warto połączyć go między innymi z papryką czy orzechami. Jeśli wolisz wersję „na słodko”, sięgnij po maliny lub inne sezonowe owoce.

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