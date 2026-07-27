Ten krem smakuje jak deser, a wspiera jelita. Robię go z 5 składników

Słodkie smarowidła ze sklepu zazwyczaj ukrywają w sobie ogromne ilości białego cukru i utwardzonego oleju palmowego, Dlatego, zamiast sięgać po kolejnego gotowca ze sklepu, robię domową wersję pasty. W sieci można znaleźć mnóstwo przepisów na ten przysmak. Ostatnio moją uwagę przyciągnęła receptura udostępniona przez pewną znaną ekspertkę – dr Zuzannę Karwowską, która zajmuje się badaniem mikrobioty i dzieli się swoją wiedzą na jej temat w mediach społecznościowych. Postanowiłam wypróbować jej patent na prebiotyczną pastę czekoladową z orzechami laskowymi. To genialny sposób na przemycenie dodatkowej porcji błonnika do jadłospisu i realne wsparcie organizmu.

Przepis: Prebiotyczny krem czekoladowy Gęsty i obłędnie pyszna pasta orzechowa dobra dla jelit. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 105 w każdej porcji Składniki 240 g ciecierzycy (z puszki lub ugotowanej)

50 g kakao

5 daktyli (więcej, jeśli wolisz słodszy krem)

100 g orzechów laskowych (bez skórki)

200 ml neutralnego mleka roślinnego lub wody Sposób przygotowania Pieczenie orzechówRozgrzej piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Rozłóż orzechy laskowe na blasze i piecz przez około 10 minut, aż zaczną intensywnie pachnieć. Następnie ostudź je i obierz ze skórki. Robienie orzechowej bazyPrzełóż uprażone orzechy laskowe do kielicha blendera. Miksuj całość do momentu, aż uzyskasz konsystencję drobnego pyłu lub gęstej pasty. Łączenie składnikówDo orzechów dorzuć odsączoną ciecierzycę, naturalne kakao, daktyle oraz wlej mleko roślinne. Blenduj wszystko na gładką, zwartą masę, dolewając odrobinę płynu w razie potrzeby. Chłodzenie kremuGotową pastę przełóż ostrożnie do szczelnego pojemnika lub słoika. Wstaw ją do lodówki na całą noc, aby dobrze zgęstniała i nabrała wyrazistego smaku.

Sekret prebiotycznego kremu czekoladowego

Pierwsze skrzypce w tym kremie gra ciecierzyca. W połączeniu z gorzkim kakao, słodkimi daktylami i prażonymi orzechami zamienia się w niesamowicie gęstą, aksamitną masę. Pasta dostarcza cennego błonnika rozpuszczalnego. To on karmi dobre bakterie w układzie pokarmowym i wspiera wspierając produkcję krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (SCFA), kluczowych dla zdrowia jelit. Z kolei dodatek naturalnego kakao łagodzi stany zapalne, a słodkie daktyle usprawniają trawienie. Zjedzenie takiej przekąski da ci uczucie sytości na wiele godzin i skutecznie zahamuje apetyt na słodycze.

Czekoladowa pasta z ciecierzycy – propozycja podania

Gotowa masa świetnie sprawdza się jako szybkie smarowidło do pieczywa. Możesz je zaserwować na chrupiących grzankach z czerstwego chleba, tostach czy świeżych bułkach. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by dorzucić solidną porcję tego kremu do ciepłej, porannej owsianki. Błyskawicznie podkręcisz jej smak i zapewnisz sobie odżywczy posiłek na początek dnia. Pasta świetnie smakuje również w połączeniu z naleśnikami i domowymi placuszkami.

Czytaj też:

Nie daktyle i nie fasola. Ten aksamitny krem czekoladowy robię z innego składnika Czytaj też:

Jedna łyżeczka i przepadasz. Ten deser o smaku Snickersa to prawdziwa eksplozja smaku