Ten krem smakuje jak deser, a wspiera jelita. Robię go z 5 składników

Słodkie smarowidła ze sklepu zazwyczaj ukrywają w sobie ogromne ilości białego cukru i utwardzonego oleju palmowego, Dlatego, zamiast sięgać po kolejnego gotowca ze sklepu, robię domową wersję pasty. W sieci można znaleźć mnóstwo przepisów na ten przysmak. Ostatnio moją uwagę przyciągnęła receptura udostępniona przez pewną znaną ekspertkę – dr Zuzannę Karwowską, która zajmuje się badaniem mikrobioty i dzieli się swoją wiedzą na jej temat w mediach społecznościowych. Postanowiłam wypróbować jej patent na prebiotyczną pastę czekoladową z orzechami laskowymi. To genialny sposób na przemycenie dodatkowej porcji błonnika do jadłospisu i realne wsparcie organizmu.
Przepis: Prebiotyczny krem czekoladowy
Gęsty i obłędnie pyszna pasta orzechowa dobra dla jelit.
- Kategoria
- Dodatek
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 25 min.
- Liczba porcji
- 10
- Liczba kalorii
- 105 w każdej porcji
Składniki
- 240 g ciecierzycy (z puszki lub ugotowanej)
- 50 g kakao
- 5 daktyli (więcej, jeśli wolisz słodszy krem)
- 100 g orzechów laskowych (bez skórki)
- 200 ml neutralnego mleka roślinnego lub wody
Sposób przygotowania
- Pieczenie orzechówRozgrzej piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Rozłóż orzechy laskowe na blasze i piecz przez około 10 minut, aż zaczną intensywnie pachnieć. Następnie ostudź je i obierz ze skórki.
- Robienie orzechowej bazyPrzełóż uprażone orzechy laskowe do kielicha blendera. Miksuj całość do momentu, aż uzyskasz konsystencję drobnego pyłu lub gęstej pasty.
- Łączenie składnikówDo orzechów dorzuć odsączoną ciecierzycę, naturalne kakao, daktyle oraz wlej mleko roślinne. Blenduj wszystko na gładką, zwartą masę, dolewając odrobinę płynu w razie potrzeby.
- Chłodzenie kremuGotową pastę przełóż ostrożnie do szczelnego pojemnika lub słoika. Wstaw ją do lodówki na całą noc, aby dobrze zgęstniała i nabrała wyrazistego smaku.
Sekret prebiotycznego kremu czekoladowego
Pierwsze skrzypce w tym kremie gra ciecierzyca. W połączeniu z gorzkim kakao, słodkimi daktylami i prażonymi orzechami zamienia się w niesamowicie gęstą, aksamitną masę. Pasta dostarcza cennego błonnika rozpuszczalnego. To on karmi dobre bakterie w układzie pokarmowym i wspiera wspierając produkcję krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (SCFA), kluczowych dla zdrowia jelit. Z kolei dodatek naturalnego kakao łagodzi stany zapalne, a słodkie daktyle usprawniają trawienie. Zjedzenie takiej przekąski da ci uczucie sytości na wiele godzin i skutecznie zahamuje apetyt na słodycze.
Czekoladowa pasta z ciecierzycy – propozycja podania
Gotowa masa świetnie sprawdza się jako szybkie smarowidło do pieczywa. Możesz je zaserwować na chrupiących grzankach z czerstwego chleba, tostach czy świeżych bułkach. Nic nie stoi też na przeszkodzie, by dorzucić solidną porcję tego kremu do ciepłej, porannej owsianki. Błyskawicznie podkręcisz jej smak i zapewnisz sobie odżywczy posiłek na początek dnia. Pasta świetnie smakuje również w połączeniu z naleśnikami i domowymi placuszkami.
Czytaj też:
Nie daktyle i nie fasola. Ten aksamitny krem czekoladowy robię z innego składnika Czytaj też:
Jedna łyżeczka i przepadasz. Ten deser o smaku Snickersa to prawdziwa eksplozja smaku