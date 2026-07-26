Jedna łyżeczka i przepadasz. Ten deser o smaku Snickersa to prawdziwa eksplozja smaku

Wiele osób chętnie sięga po popularne batony jako szybką przekąskę w ciągu dnia. Kuszą one smakiem i łatwą dostępnością. Niestety, większość tego typu produktów zawiera bardzo duże ilości cukru, a także syrop glukozowo-fruktozowy i inne wysoko przetworzone składniki. Regularne spożywanie takich batonów może przyczyniać się do nadmiernego spożycia kalorii, a w konsekwencji przybierania na wadze. Lepiej więc postawić na równie smaczny domowy deser.

Deser o smaku popularnego batona

Zamiast kupować niezdrowe batony, możesz przygotować pyszny deser o smaku jednego z nich. Chodzi o smakołyk przypominający Snickersa.

To doskonała propozycja dla miłośników słodko-słonych smaków. Składa się on z kilku apetycznych warstw – chrupiących herbatników, aksamitnego kremu kajmakowego z dodatkiem solonych orzeszków ziemnych oraz lekkiego kremu ze śmietanki i mascarpone. Całość zwieńczona jest polewą z mlecznej czekolady i kawałkami batonika Snickers, które nadają deserowi efektowny wygląd. Jego przygotowanie, wbrew pozorom wcale nie jest trudne.

Przepis: Deser Snickers Ten deser smakuje naprawdę obłędnie. Każdy prosi o dokładkę Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 godz. 30 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 631 w każdej porcji Składniki 1 puszka masy kajmakowej (około 400 g)

50 ml mleka

200 g solonych orzeszków ziemnych

200 g herbatników (mogą być klasyczne, pełnoziarniste lub czekoladowe)

250 ml śmietanki kremówki

150 g kremowego serka mascarpone

½ łyżeczki ekstraktu waniliowego

kawałki batonów Snickers do dekoracji (opcjonalnie) Sposób przygotowania Przygotowanie masy kajmakowejMasę kajmakową przełóż do rondelka, dodaj mleko i delikatnie podgrzewaj, mieszając, aż całość stanie się gładka i jednolita. Następnie wsyp posiekane lub całe solone orzeszki, wymieszaj i odstaw masę do ostygnięcia. Kruszenie herbatnikówHerbatniki przełóż do woreczka lub między dwa arkusze papieru i pokrusz na mniejsze kawałki. Robienie kremuSchłodzoną śmietankę kremówkę ubij na sztywno. Dodaj serek mascarpone oraz ekstrakt waniliowy i krótko zmiksuj, aż powstanie puszysty krem. Układanie warstw deseruPrzygotuj pucharki lub małe szklanki. Na dno wsyp warstwę pokruszonych herbatników, następnie wyłóż porcję masy kajmakowej z orzeszkami oraz krem śmietankowy. Układaj kolejne warstwy, aż naczynia zostaną wypełnione. Wierzch deserów posyp pokruszonymi herbatnikami i udekoruj kawałkami batonów Snickers. Przed podaniem warto schłodzić deser w lodówce — dzięki temu warstwy lepiej się połączą, a całość będzie jeszcze smaczniejsza.

O tym pamiętaj

Wszystkie składniki do kremu śmietankowego powinny być dobrze schłodzone. Dzięki temu krem szybko się ubije i będzie stabilny. Z kolei masę kajmakową musisz dokładnie wymieszać z mlekiem przed dodaniem orzeszków. Dzięki temu będzie bardziej kremowa i łatwiejsza do nakładania. Herbatniki pokrusz na niewielkie kawałki.

Solone orzeszki najlepiej lekko posiekać, aby równomiernie rozłożyły się w masie kajmakowej. Polewę czekoladową przygotuj z roztopionej czekolady i ciepłej śmietanki, mieszając do uzyskania gładkiej konsystencji. Deser najlepiej przygotować kilka godzin wcześniej lub dzień przed podaniem. Po schłodzeniu smaki doskonale się połączą, a warstwy będą bardziej stabilne. W efekcie całość będzie się prezentować naprawdę ładnie. Wierzch deseru możesz też delikatnie polać roztopioną czekoladą.

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