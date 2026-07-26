Jedna łyżeczka i przepadasz. Ten deser o smaku Snickersa to prawdziwa eksplozja smaku

Wiele osób chętnie sięga po popularne batony jako szybką przekąskę w ciągu dnia. Kuszą one smakiem i łatwą dostępnością. Niestety, większość tego typu produktów zawiera bardzo duże ilości cukru, a także syrop glukozowo-fruktozowy i inne wysoko przetworzone składniki. Regularne spożywanie takich batonów może przyczyniać się do nadmiernego spożycia kalorii, a w konsekwencji przybierania na wadze. Lepiej więc postawić na równie smaczny domowy deser.
Deser o smaku popularnego batona
Zamiast kupować niezdrowe batony, możesz przygotować pyszny deser o smaku jednego z nich. Chodzi o smakołyk przypominający Snickersa.
To doskonała propozycja dla miłośników słodko-słonych smaków. Składa się on z kilku apetycznych warstw – chrupiących herbatników, aksamitnego kremu kajmakowego z dodatkiem solonych orzeszków ziemnych oraz lekkiego kremu ze śmietanki i mascarpone. Całość zwieńczona jest polewą z mlecznej czekolady i kawałkami batonika Snickers, które nadają deserowi efektowny wygląd. Jego przygotowanie, wbrew pozorom wcale nie jest trudne.
Przepis: Deser Snickers
Ten deser smakuje naprawdę obłędnie. Każdy prosi o dokładkę
- Kategoria
- Deser
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 2 godz. 30 min.
- Liczba porcji
- 8
- Liczba kalorii
- 631 w każdej porcji
Składniki
- 1 puszka masy kajmakowej (około 400 g)
- 50 ml mleka
- 200 g solonych orzeszków ziemnych
- 200 g herbatników (mogą być klasyczne, pełnoziarniste lub czekoladowe)
- 250 ml śmietanki kremówki
- 150 g kremowego serka mascarpone
- ½ łyżeczki ekstraktu waniliowego
- kawałki batonów Snickers do dekoracji (opcjonalnie)
Sposób przygotowania
- Przygotowanie masy kajmakowejMasę kajmakową przełóż do rondelka, dodaj mleko i delikatnie podgrzewaj, mieszając, aż całość stanie się gładka i jednolita. Następnie wsyp posiekane lub całe solone orzeszki, wymieszaj i odstaw masę do ostygnięcia.
- Kruszenie herbatnikówHerbatniki przełóż do woreczka lub między dwa arkusze papieru i pokrusz na mniejsze kawałki.
- Robienie kremuSchłodzoną śmietankę kremówkę ubij na sztywno. Dodaj serek mascarpone oraz ekstrakt waniliowy i krótko zmiksuj, aż powstanie puszysty krem.
- Układanie warstw deseruPrzygotuj pucharki lub małe szklanki. Na dno wsyp warstwę pokruszonych herbatników, następnie wyłóż porcję masy kajmakowej z orzeszkami oraz krem śmietankowy. Układaj kolejne warstwy, aż naczynia zostaną wypełnione. Wierzch deserów posyp pokruszonymi herbatnikami i udekoruj kawałkami batonów Snickers. Przed podaniem warto schłodzić deser w lodówce — dzięki temu warstwy lepiej się połączą, a całość będzie jeszcze smaczniejsza.
O tym pamiętaj
Wszystkie składniki do kremu śmietankowego powinny być dobrze schłodzone. Dzięki temu krem szybko się ubije i będzie stabilny. Z kolei masę kajmakową musisz dokładnie wymieszać z mlekiem przed dodaniem orzeszków. Dzięki temu będzie bardziej kremowa i łatwiejsza do nakładania. Herbatniki pokrusz na niewielkie kawałki.
Solone orzeszki najlepiej lekko posiekać, aby równomiernie rozłożyły się w masie kajmakowej. Polewę czekoladową przygotuj z roztopionej czekolady i ciepłej śmietanki, mieszając do uzyskania gładkiej konsystencji. Deser najlepiej przygotować kilka godzin wcześniej lub dzień przed podaniem. Po schłodzeniu smaki doskonale się połączą, a warstwy będą bardziej stabilne. W efekcie całość będzie się prezentować naprawdę ładnie. Wierzch deseru możesz też delikatnie polać roztopioną czekoladą.
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