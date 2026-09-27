Nie ziemniaki i nie cukinia. Te placki robię z innego warzywa po japońsku

Do przygotowania tych placków zainspirowały mnie japońskie okonomiyaki, To wytrawne przysmaki przygotowywane z kapusty, mąki, jajek i bulionu dashi. Ich nazwę można przetłumaczyć jako „smaż, co lubisz”. Dlatego do ciasta często trafiają różne dodatki, na przykład krewetki czy kalmary. Składniki miesza się zwykle przed smażeniem, a gotowy placek podaje ze słodko-wytrawnym sosem, majonezem oraz płatkami suszonej ryby bonito. Choć tak naprawdę dodatki są w zasadzie dowolne. Ich wybór to kwestia wielce indywidualna.

Japońskie przysmaki w spolszczonej wersji

Przygotowanie placków zaczynam od usunięcia uszkodzonych liści kapusty oraz twardego głąba. Warzywo cienko szatkuję, a następnie siekam. Rozdrobnione łatwiej łączy się z pozostałymi składnikami. Ciasto to mieszanka wody, mąki, jajek, proszku do pieczenia i przypraw. W Azji dodaje się do masy również odrobinę bulionu dashi. W klasycznej wersji robi się go z wodorostów kombu oraz katsuobushi, czyli płatków suszonej i wędzonej ryby bonito. Ma delikatny aromat, ale wyraźny smak umami. Można jednak śmiało pominąć ten składnik albo zastąpić polskim wywarem.

Porcje ciasta nakładam na rozgrzaną patelnię i formuję placki o grubości około jednego centymetra. Smażę je na średniej mocy palnika przez 4-5 minut z każdej strony. Jeśli powierzchnia masy zbyt szybko ciemnieje, zmniejszam grzanie.

Przepis: Azjatyckie placki z białej kapusty Sycące i chrupiące danie, które bez problemu zrobisz z resztek z lodówki. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Azjatycka Czas przygotowania 45 min. Liczba porcji 4 Liczba kalorii 317 w każdej porcji Składniki 600 g białej kapusty

150 g mąki pszennej

4 jajka

200 ml wody

1 łyżeczka bulionu dashi w proszku (opcjonalnie)

0,5 łyżeczki soli

0,5 łyżeczki cukru

0,5 łyżeczki proszku do pieczenia Do podania (wersja podstawowa): gotowy sos barbecue

majonez

1 pęczek dymki Dodatkowo: olej do smażenia Sposób przygotowania Przygotowanie kapustyPoszatkuj białą kapustę na cienkie paski, a potem pokrój je w poprzek na kawałki nie dłuższe niż dwa centymetry Łączenie składnikówPołącz jajka, mąkę, proszek do pieczenia, sól i cukier. Wymieszaj wszystko energicznie za pomocą trzepaczki, aż pozbędziesz się grudek mąki. Wrzuć rozdrobnione warzywo do przygotowanego ciasta i starannie wymieszaj całość. Smażenie plackaRozgrzej olej na dużej patelni i nakładaj porcje masy, formując okrągłe placki o średnicy około piętnastu centymetrów. Smaż przez pięć minut na średnim ogniu, po czym zdecydowanym ruchem przewróć je szeroką łopatką na drugą stronę i trzymaj na palniku jeszcze trzy minuty. Dekorowanie daniaZdejmij gorący placek na talerz i rozsmaruj na nim porcję sosu barbecue. Wyciśnij z majonezu gęste zygzaki i posyp wierzch posiekaną dymką oraz, jeśli używasz, płatkami nori i tuńczyka.

Placki z białej kapusty – propozycja podania

Łagodna, lekko słodkawa kapusta dobrze łączy się z wyrazistymi dodatkami. Najprostszy wariant to cienka warstwa sosu barbecue, odrobina majonezu i posiekana dymka. Można też przygotować własną wersję dipu na bazie ketchupu, sosu ostrygowego, worcestershire i odrobiny miodu. Dodatki kładź na gorące placki bezpośrednio przed podaniem. Jeśli zrobisz to zbyt wcześnie, zaczną mięknąć i stracą na chrupkości.

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