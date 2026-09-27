Nie ziemniaki i nie cukinia. Te placki robię z innego warzywa po japońsku
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Przepisy

Nie ziemniaki i nie cukinia. Te placki robię z innego warzywa po japońsku

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Placek na talerzu
Placek na talerzu Źródło: Shutterstock / from my point of view
Biała kapusta sprawdza się nie tylko w surówkach i kotletach. Po wymieszaniu z prostym ciastem tworzy pyszne i sycące placki. W Azji się nimi zajadają.

Do przygotowania tych placków zainspirowały mnie japońskie okonomiyaki, To wytrawne przysmaki przygotowywane z kapusty, mąki, jajek i bulionu dashi. Ich nazwę można przetłumaczyć jako „smaż, co lubisz”. Dlatego do ciasta często trafiają różne dodatki, na przykład krewetki czy kalmary. Składniki miesza się zwykle przed smażeniem, a gotowy placek podaje ze słodko-wytrawnym sosem, majonezem oraz płatkami suszonej ryby bonito. Choć tak naprawdę dodatki są w zasadzie dowolne. Ich wybór to kwestia wielce indywidualna.

Japońskie przysmaki w spolszczonej wersji

Przygotowanie placków zaczynam od usunięcia uszkodzonych liści kapusty oraz twardego głąba. Warzywo cienko szatkuję, a następnie siekam. Rozdrobnione łatwiej łączy się z pozostałymi składnikami. Ciasto to mieszanka wody, mąki, jajek, proszku do pieczenia i przypraw. W Azji dodaje się do masy również odrobinę bulionu dashi. W klasycznej wersji robi się go z wodorostów kombu oraz katsuobushi, czyli płatków suszonej i wędzonej ryby bonito. Ma delikatny aromat, ale wyraźny smak umami. Można jednak śmiało pominąć ten składnik albo zastąpić polskim wywarem.

Porcje ciasta nakładam na rozgrzaną patelnię i formuję placki o grubości około jednego centymetra. Smażę je na średniej mocy palnika przez 4-5 minut z każdej strony. Jeśli powierzchnia masy zbyt szybko ciemnieje, zmniejszam grzanie.

Przepis: Azjatyckie placki z białej kapusty

Sycące i chrupiące danie, które bez problemu zrobisz z resztek z lodówki.

Kategoria
Danie główne
Rodzaj kuchni
Azjatycka
Czas przygotowania
45 min.
Liczba porcji
4
Liczba kalorii
317 w każdej porcji

Składniki

  • 600 g białej kapusty
  • 150 g mąki pszennej
  • 4 jajka
  • 200 ml wody
  • 1 łyżeczka bulionu dashi w proszku (opcjonalnie)
  • 0,5 łyżeczki soli
  • 0,5 łyżeczki cukru
  • 0,5 łyżeczki proszku do pieczenia

Do podania (wersja podstawowa):

  • gotowy sos barbecue
  • majonez
  • 1 pęczek dymki

Dodatkowo:

  • olej do smażenia

Sposób przygotowania

  1. Przygotowanie kapustyPoszatkuj białą kapustę na cienkie paski, a potem pokrój je w poprzek na kawałki nie dłuższe niż dwa centymetry
  2. Łączenie składnikówPołącz jajka, mąkę, proszek do pieczenia, sól i cukier. Wymieszaj wszystko energicznie za pomocą trzepaczki, aż pozbędziesz się grudek mąki. Wrzuć rozdrobnione warzywo do przygotowanego ciasta i starannie wymieszaj całość.
  3. Smażenie plackaRozgrzej olej na dużej patelni i nakładaj porcje masy, formując okrągłe placki o średnicy około piętnastu centymetrów. Smaż przez pięć minut na średnim ogniu, po czym zdecydowanym ruchem przewróć je szeroką łopatką na drugą stronę i trzymaj na palniku jeszcze trzy minuty.
  4. Dekorowanie daniaZdejmij gorący placek na talerz i rozsmaruj na nim porcję sosu barbecue. Wyciśnij z majonezu gęste zygzaki i posyp wierzch posiekaną dymką oraz, jeśli używasz, płatkami nori i tuńczyka.

Placki z białej kapusty – propozycja podania

Łagodna, lekko słodkawa kapusta dobrze łączy się z wyrazistymi dodatkami. Najprostszy wariant to cienka warstwa sosu barbecue, odrobina majonezu i posiekana dymka. Można też przygotować własną wersję dipu na bazie ketchupu, sosu ostrygowego, worcestershire i odrobiny miodu. Dodatki kładź na gorące placki bezpośrednio przed podaniem. Jeśli zrobisz to zbyt wcześnie, zaczną mięknąć i stracą na chrupkości.

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Opracowała:
Źródło: Odżywianie WPROST.pl