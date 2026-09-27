Od poniedziałku po kawę idę do Aldi. Znane marki nawet 32 zł taniej, a w sobotę 1+1 gratis

Przedstawione promocje nie wymagają okazania karty lojalnościowej ani aktywowania specjalnych kuponów w aplikacji mobilnej. Są dostępne dla wszystkich. By z nich skorzystać, trzeba jednak spełnić określone warunki i zrobić zakupy w odpowiednim terminie. Większość opisanych akcji rabatowych zaczyna się w poniedziałek i kończy w sobotę (28 września-3 października). Od tej „reguły” jest jednak jeden ważny wyjątek.

Markowe kawy nawet 32 złote taniej

Jednym z prawdziwych hitów cenowych jest kawa ziarnista Dallmayr Home Barista w dwóch wariantach – Crema Dolce oraz Crema Forte. Za kilogramowe opakowanie zapłacisz teraz zaledwie 47,99 zł, czyli 32 złote mniej niż zwykle. Obniżka przepadnie, jeśli się rozpędzisz i włożysz do koszyka zbyt dużo paczek za jednym zamachem. Limit to 2 sztuki na jednego klienta.

Zaoszczędzisz też na kawie mielonej Dallmayr Prodomo (500 g). Jedno opakowanie będzie kosztować tylko 34,99 zł zamiast 45,99 zł. Co ważne, w tym przypadku nie ma mowy o żadnych ograniczeniach, jeśli chodzi o liczbę produktów nabywanych w ramach danej akcji. Możesz wziąć tyle paczek, ile chcesz.

Kawy Jacobs i Barissimo ze sporym rabatem bez limitów

Aldi przygotowało świetną okazję dla wiernych fanów marki Jacobs. Zasada jest prosta: kupujesz dwa dowolne kawy tego producenta, a za tańszy spośród wybranych towarów płacisz o 60 procent mniej. Możesz dowolnie mieszać warianty i gramatury.

Co więcej, sieć obniżyła ceny kaw Barissimo. Mielona Classic kosztować będzie pięć złotych mniej niż zazwyczaj, czyli 21,99 zł. Sporo zyskają też fani kawy mielonej Gold, bo w jej przypadku obniżka sięga 20 procent (15,99 zł vs 19,99 zł). Potanieją również wersje rozpuszczalne. Classic (200 g) kupisz już za 15,99 zł zamiast 19,99 zł, a opcję Dark (200 g) za 18,99 zł (regularna cena wynosi 23,99 zł). Z kolei kawa rozpuszczalna Gold (100 g) to wydatek 10,99 zł, a nie jak dotychczas 13,99 zł.

Promocją objęto także dwie kawy ziarniste Barissimo sprzedawane w opakowaniach XXL (1,2 kg). Za wariant Crema e Aroma zapłacisz 16 procent mniej, czyli 59,99 zł, a za wersję Gustoso wydasz przy kasie tylko 54,99 zł.

Dobra oferta na Nescafe

Znakomicie wypada oferta na kawę rozpuszczalną Nescafé Crema (200 g). Kupisz ją za 24,99 zł, a nie jak dotychczas 39,99 zł. Ten upust naliczy się jednak dopiero przy zakupie dwóch opakowań za jednym razem. Jeśli włożysz do koszyka jeden słoik, nie zaoszczędzisz ani grosza. Jest też dobra wiadomość. Ta oferta nie ma ustalonych limitów.

Jednodniowa akcja na kawę Tchibo

W sobotę dostaniesz za darmo kawę mieloną Tchibo Exclusive (500 g). Wszystko w ramach akcji „1+1 gratis”. Weź dwie paczki, a zapłacisz tylko za jedną. – 49,99 zł. Obowiązuje limit dwóch sztuk na klienta.

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