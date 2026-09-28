W Biedronce przez 3 dni z rzędu inna kawa 1+1 gratis. Obowiązują limity

Najbliższe dni w Biedronce to doskonała okazja, żeby uzupełnić zapasy „małej czarnej” bez rujnowania domowego budżetu. Zapomnij jednak o spontanicznych zakupach. Najlepsze obniżki trwają zaledwie 24 godziny. Jeśli przegapisz dany termin, sporo przepłacisz. Pamiętaj też o innej ważnej kwestii – wszystkie przedstawione promocje są skierowane wyłącznie do członków programu lojalnościowego Moja Biedronka (MB).

Biedronka rozdaje te kawy w gratisie

Tydzień zaczyna się mocnym uderzeniem. Biedronka rozdaje za darmo trzy różne kawy w ramach akcji „1+1 gratis”. Bierzesz z półki dwie paczki, a płacisz tylko za jedną. Każda z tych akcji trwa tylko jeden dzień. W poniedziałek, 28 września, możesz zgarnąć kawę mieloną Dallmayir Classic Intense (500 g) w cenie 45,99 zł za sztukę, we wtorek – dwa warianty Dallmayir Home Barista w wersji ziarnistej (1 kg). Chodzi o Caffe Crema Dolce oraz Caffe Crema Forte. Teraz kosztują tylko 79,99 zł za sztukę. Z kolei w środę sieć oferuje kawę rozpuszczalną Nesscafe Classic (200 g) za 36,99 zł. Co ważne, we wszystkich opisanych przypadkach obowiązuje identyczny limit dzienny – 4 opakowania na jedno konto lojalnościowe.

Włoska kawa w supercenie

W środę, 30 września, rusza też promocja na włoską kawę ziarnistą Lavazza Crema e Gusto – Classico oraz Tradizione – sprzedawaną w kilogramowych opakowaniach. Sieć obniżyła ich cenę o 40 złotych – z 99,99 zł na 59,99 zł. Narzuciła jednak klientom pewne ograniczenia, jeśli chodzi o liczbę paczek nabywanych w ramach promocji. Limit wynosi 4 sztuki na jedną kartę lub aplikację Moja Biedronka. Akcja zaczyna się i kończy tego samego dnia. Masz więc mało czasu na uzupełnienie domowych zapasów.

Biedronka kusi również atrakcyjną ofertą na ziarnistą Lavazzę Oro (500 g). Sieć „ścięła” jej cenę z 69,99 zł na 49,99 zł. Ta akcja zaczyna się w poniedziałek, a kończy w sobotę. Limit dzienny to 4 sztuki na jedno konto lojalnościowe.

Te kawy kupisz nawet 80 procent taniej

Od poniedziałku do soboty (28 września-3 października) Biedronka przecenia wszystkie kawy Tchibo i Eduscho dostępne w asortymencie Obniżka sięga aż 80 procent. By z niej skorzystać, trzeba włożyć do koszyka minimum dwa produkty za jednym razem. Rabat dotyczy jednak wyłącznie tańszych spośród wybranych towarów. Limit dzienny to 6 sztuk (w tym trzy z upustem) na jedną kartę lub aplikację MB.

W tym samym terminie trwa akcja na wszystkie kawy rozpuszczalne marki Cafe d’Or. Obowiązuje tu identyczny limit i mechanizm promocyjny jak w przypadku kaw Tchibo i Eduscho, ale upust jest mniejszy, bo sięga „jedynie” 50 procent.

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