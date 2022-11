Włoszczyzna na romantyczną kolację? Te warzywa to silne afrodyzjaki

Lista afrodyzjaków, czyli produktów, które sprzyjają miłości, jest długa. Są na niej owoce morza (z ostrygami na czele), pikantne przyprawy czy zioła. Ale czy wiesz, że warzywa o miłosnej mocy znajdziesz w każdym warzywniaku?

Trzy warzywa, które zwiększają ochotę na seks

Te trzy warzywa znajdują się na liście afrodyzjaków w książce „Kuchnia erotyczna” Barbary Jakimowicz-Klein. Autorka wielu książek o tematyce kulinarnej radzi, aby tymi warzywami zajadać się codziennie.

Pietruszka



Już w starożytnym Rzymie uważano ją za afrodyzjak zwiększający potencję. Jest pełna witamin i mikroelementów. Korzeń pietruszki bogaty jest w apiol – działający drażniąco olejek eteryczny, który zwiększa ochotę na seks. Działa on m.in. na mięśnie macicy.



Marchewka



W starożytności wykorzystywano ją do przyrządzania napojów miłosnych, a Arabowie zalecali jedzenie marchewki duszonej na mleku. Tajemnica tkwi w witaminach E i C, selenie i beta-karotenie, w które jest bogata. Jeśli jada się ją regularnie, problemy z seksem powinny zniknąć.



Seler



Tak naprawdę każda część tej rośliny ma zwiększające apetyt na miłość właściwości. Wiedzieli o nich kochankowie Tristan i Izolda. Znane jest też powiedzenie – seler czyni mężczyznę! Korzeń selera zawiera substancje hormonopodobne, które podsycają żar miłości. Zawierają też, podobnie jak pietruszka, apiol.

Jakie miłosne potrawy przyrządzić z selera, marchewki i pietruszki?

Romantyczna kolacja powinna pobudzać wszystkie zmysły, a więc nie tylko smakować, ale i pięknie wyglądać. Ze zwykłych warzyw także można przyrządzić wykwintne i jednocześnie lekkie potrawy. To na przykład zupy kremy – krem z selera (tu wykorzystaj także seler naciowy) albo pyszny i oryginalny krem z gruszki i pietruszki (gruszka także uważana jest za afrodyzjak). Warzywa możesz też dodać do sałatek. Lekkim, smacznym i pięknie wyglądającym na stole daniem będą też pieczone warzywa (dodaj do nich przyprawy uważane za afrodyzjaki: chili, imbir czy curry).

Jakie inne warzywa zwiększają apetyt na seks?

Warzywna lista afrodyzjaków jest całkiem spora. Barbara Jakimowicz-Klein oprócz marchewki, selera i pietruszki wymienia na niej: kukurydzę, bakłażana, czosnek (tylko jeśli jecie go oboje), soję, paprykę, chrzan, pomidory, szparagi, karczochy i fenkuł. Ich jedzenie sprawia, że człowiek nie tylko nabiera ochoty na seks, ale to jednocześnie warzywa, które pomagają długo zachować młodość i cieszyć się zdrowiem.

