Rośnie w wielu polskich ogródkach. Doskonale wpływa na cerę i włosy

Dieta bogata w zdrowe, nieprzetworzone produkty spożywcze m.in. warzywa i owoce oraz pełne ziarna jest sposobem na poprawę funkcjonowania całego organizmu. Zwykle nie zdajemy sobie sprawy z tego, że różnego rodzaju defekty kosmetyczne są związane ze stosowaną dietą. Osoby, które spożywają dużo cukrów prostych, tłuszczów nasyconych oraz dodatków do żywności, częściej mają tłustą, skłonną do wyprysków cerę, a także mogą zauważyć na skórze przebarwienia. Są one związane m.in. z zaburzeniami w funkcjonowaniu obciążonej stosowaną dietą wątroby.

Jednym ze sposobów na zdrową, piękną cerę jest włączenie do diety kalafiora. Warzywo to jest pełne cennych składników odżywczych, jednak ze względu na specyficzny smak i zapach, zbyt rzadko gości w naszym menu.

Kalafior na piękną skórę? To możliwe!

Chcąc zachować dobre zdrowie i piękny wygląd, musimy pamiętać o dbaniu o siebie w wielu sferach. Jedną z nich jest oczywiście jedzenie. Im lepiej odżywiamy się w okresie dzieciństwa i młodości, tym mniejsze ryzyko rozwoju poważnych chorób w średnim i podeszłym wieku.

Kalafior to jedno z warzyw, które powinny często gościć na naszym talerzu. Dostarcza on do organizmu m.in. wykazującą silne działanie przeciwzapalne histydynę, która pomaga utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia skóry i redukuje niedoskonałości w postaci wyprysków. Histydyna okazuje się również skuteczna w leczeniu różnego rodzaju dermatoz, wykazując działanie podobne do działania kortykosteroidów.

O skórę musimy dbać od wewnątrz, pamiętając o nawadnianiu organizmu oraz stosowaniu bogatej w witaminy i minerały diety, a także od zewnątrz, stosując kosmetyki oraz chroniąc skórę przed destrukcyjnym działaniem promieniowania UV. Wiele chorób skóry, w tym choroby dermatologiczne, jest wynikiem stanu zapalnego w organizmie, który może być związany ze stosowaną dietą. Sięgając po bogate w witaminy, minerały i naturalne antyoksydanty owoce i warzywa, możemy redukować wolne rodniki, spowalniać procesy starzenia i zapobiegać rozwojowi stanu zapalnego.

Wartości odżywcze kalafiora

Kalafior to niskokaloryczne i bardzo zdrowe warzywo, które możemy jeść na surowo i po obróbce termicznej. Spożywanie różyczek kalafiora na surowo pozwala uniknąć straty cennych witamin, które są wrażliwe na działanie wysokiej temperatury. Kalafior jest nie tylko dobrym źródłem histydyny, ale także zawiera witaminy z grupy B, witaminę C, witaminę K, witaminę A oraz bardzo ważne dla zdrowia minerały m.in. fosfor, wapń, żelazo i magnez. To zdrowe warzywo jest także źródłem błonnika pokarmowego, który usprawnia funkcjonowanie układu pokarmowego.

Kalafiory dostępne są w różnych odmianach, które nieco różnią się pod względem koloru. Włączenie kalafiora do diety nie jest trudne. Na początek można dodawać go do wielowarzywnych zup, dań jednogarnkowych i sałatek lub jeść na surowo – jest przyjemny w smaku i świetnie zastępuje niezdrowe przekąski. Gdy polubimy smak kalafiora, warto wypróbować różne przepisy na dania z tym warzywem w roli głównej.

Czytaj też:

Na twarzy widać, czy jesz za dużo cukru. Sprawdź objawyCzytaj też:

3 sygnały, które świadczą o tym, że twoja skóra jest odwodniona