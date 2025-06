To grillowy hit szefów kuchni, a Polacy wciąż go nie doceniają. Nie popełnij tego błędu

Sery to prawdziwa uczta dla podniebienia – różnorodne, aromatyczne i wszechstronne w wykorzystaniu. Od delikatnej mozzarelli, idealnej do sałatek i pizzy, przez kremowy camembert, aż po różnego rodzaju sery pleśniowe – każdy znajdzie coś dla siebie. Z kolei ser żółty świetnie sprawdza się na kanapkach i w zapiekankach, a parmezan dodaje wyrazistego smaku makaronom i zupom. Sery twarogowe są łagodne i lekkie, a pleśniowe – idealne dla tych, którzy lubią wyraziste nuty. Bez względu na to, czy jemy je na zimno, czy na ciepło, sery potrafią zamienić zwykły posiłek w prawdziwą kulinarną przyjemność.

Ten ser jest skarbnicą białka

Ser halloumi to półtwardy ser pochodzący z Cypru, tradycyjnie wytwarzany z mleka owczego, koziego lub ich mieszanki, choć obecnie często zawiera też mleko krowie. Charakteryzuje się delikatnie słonym smakiem i zwartą konsystencją – to sprawia, że jest idealny do grillowania lub smażenia, ponieważ nie topi się w trakcie (co czyni go doskonałą alternatywą dla innych serów w daniach na ciepło). Jest świetnym źródłem białka (w 100 g sera znajduje się ok. 20 g białka), dlatego często jest traktowany jako zamiennik mięsa w diecie wegetariańskiej (na przykład czasami burgery są przygotowywane z takim „serowym kotletem”).

Jakie jeszcze właściwości ma ser halloumi?

Zawiera także sporo wapnia, co wspiera budowę mięśni oraz zdrowie kości. W porównaniu z wieloma popularnymi serami, halloumi zawiera mniej tłuszczu i często jest bardziej sycący, co z kolei może wspomagać kontrolę apetytu. Zawiera także witaminy rozpuszczalne w tłuszczach: A, D, E, K, co jest ważne dla prawidłowego funkcjonowania narządu wzroku, wchłaniania wapnia, neutralizowania wolnych rodników czy prawidłowego procesu krzepnięcia krwi. Jest także bogaty w witaminy z grupy B, które są potrzebne, by nasz układ nerwowy działał w odpowiedni sposób. Zawiera również magnez, który jest niezbędny do właściwego funkcjonowania mięśni, ale też regulacji ciśnienia tętniczego. Jeśli lubisz kuchenne eksperymenty, spróbuj przygotować ser halloumi pieczony z owocami.

