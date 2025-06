To masło orzechowe z Biedronki poleca sam dietetyk. Naturalne, dobre i kosztuje tylko 13 zł

Masło orzechowe to kremowa pasta wytwarzana głównie z mielonych orzechów ziemnych. Jest bardzo popularne jako dodatek do kanapek, deserów czy smoothie. Zawiera dużo białka, zdrowych tłuszczów i błonnika, dzięki czemu jest pożywne i sycące. Może mieć różną konsystencję – od gładkiej po chrupiącą, z kawałkami orzechów. Warto jednak uważnie wybierać masło orzechowe w sklepie i zwracać uwagę na to, by nie miało ono składników negatywnie wpływających na nasze zdrowie.

To masło orzechowe z Biedronki poleca dietetyk

Dietetyk Michał Wrzosek opublikował nagranie, w którym polecił najlepsze, swoim zdaniem, masło orzechowe z Biedronki. Przyznał, że sam również je kupuje. Jest to masło z orzechów nerkowca marki „Go Vege”.

Mimo tego, że oczywiście jest to produkt kaloryczny i jego porcja powinna być dopasowana do naszego zapotrzebowania na kalorie, to jest bardzo zdrowy produkt, zawierający zdrowe tłuszcze, których często w naszej diecie brakuje – powiedział specjalista.

Masło orzechowe polecane przez eksperta ma naturalny skład, a do tego dość przystępną cenę. W Biedronce kosztuje jedynie 13 zł 49 gr za 500 g.

Dlaczego warto jeść masło orzechowe?

Masło orzechowe jest bogate w białko, które pomaga budować i regenerować mięśnie. Zawiera zdrowe tłuszcze jednonienasycone i wielonienasycone, które z kolei wspierają pracę serca i obniżają poziom „złego” cholesterolu. Dzięki obecności błonnika pomaga w trawieniu i daje uczucie sytości. Dodatkowo jest źródłem witamin z grupy B oraz minerałów, takich jak magnez, potas i żelazo, które mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania naszego organizmu. Regularne spożywanie masła orzechowego, w umiarkowanych ilościach, może więc dostarczać nam cennych składników odżywczych.

Trzeba jednak pamiętać, że masło orzechowe jest dość kaloryczne. Dlatego warto spożywać je z umiarem, aby nie przekroczyć dziennego zapotrzebowania kalorycznego. Sprawdź, dlaczego jeszcze warto sięgać po masło orzechowe.

Na co zwrócić uwagę kupując masło orzechowe?

Przy wyborze masła orzechowego warto zwrócić uwagę przede wszystkim na skład – najlepsze produkty zawierają tylko orzechy, bez dodatku cukru, soli czy olejów roślinnych. Unikaj masła z dodatkiem utwardzonych tłuszczów, które mogą być szkodliwe dla zdrowia. Warto także sprawdzić, czy produkt jest oznaczony jako organiczny lub ekologiczny, co często oznacza wyższą jakość i brak pestycydów. Po otwarciu słoika na powierzchni powinien pojawić się naturalny olej, który wydzielił się z orzechów.

