Endokrynolog ostrzega: te popularne mity szkodzą twojej tarczycy!

Tarczyca to gruczoł. Gdy nie działa prawidłowo, może prowadzić do różnych problemów zdrowotnych. Najczęstsze schorzenia to niedoczynność (zbyt mała produkcja hormonów) i nadczynność tarczycy (zbyt duża produkcja hormonów). Objawy mogą obejmować między innymi zmęczenie, przybieranie lub utratę na wadze, wahania nastroju, uczucie zimna lub gorąca oraz problemy z koncentracją. Choroby tarczycy często wymagają leczenia farmakologicznego, a czasem interwencji chirurgicznej. Często w takich przypadkach ważna jest również odpowiednia dieta, jednak na jej temat narosło sporo mitów.

Czego unikać przy chorobach tarczycy? Popularne mity

Lek. Jagoda Rogowska, która zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób endokrynologicznych, w opublikowanym przez siebie nagraniu na Instagramie rozprawiła się z pięcioma mitami na temat diety w chorobach tarczycy. Zadaniem specjalistki takim mitem numer jeden jest to, że dieta bezglutenowa jest zalecana w przypadku osób z problemami tarczycy. Taka dieta powinna być stosowana tylko przez osoby z nietolerancją glutenu, na przykład celiakią. Kolejnym mitem jest to, że ci, którzy mają chorą tarczycę, powinni stosować dietę bez laktozy. Lekarka również w tym przypadku zaznacza, że taka dieta jest wskazana jedynie u osób z nietolerancją laktozy.

Często można spotkać się też ze stwierdzeniem, że w przypadku osób z chorobami tarczycy zalecana jest dieta z eliminacją nabiału – to również nie jest prawdą.

Co więcej, nabiał jest naturalnym źródłem pełnowartościowego białka i jodu, więc nie należy wykluczać go z diety – przekonuje ekspertka.

Inne błędne przekonania o diecie przy chorej tarczycy

Eliminacje różnych produktów z diety nie są jedynymi mitami na temat odżywiania w przypadku osób z chorobami tarczycy. Endokrynolog wskazuje, że niejednokrotnie można też spotkać się z nieprawdziwym przekonaniem, że należy stosować dietę bardzo nisko energetyczną. Specjalistka obala to stwierdzenie:

Może doprowadzić do niedoborów pokarmowych i pogorszenia funkcji tarczycy – wyjaśnia ekspertka.

Kolejnym niebezpiecznym mitem, z którym można się dość często spotkać, jest to, że należy stosować wysokie dawki jodu.

Nie udowodniono, aby duże dawki jodu pozytywnie wpływały na przebieg niedoczynności czy chorób zapalnych tarczycy, a co więcej – mogą doprowadzić do nadczynności tarczycy – tłumaczy ekspertka.

