Myjesz maliny i truskawki w ten sposób? Ekspertka ostrzega: możesz sobie poważnie zaszkodzić

Maliny i truskawki mają wiele cennych wartości odżywczych. Jeśli jednak nie zostaną dobrze umyte przed zjedzeniem, mogą poważnie zaszkodzić zdrowiu. Na ich powierzchni nierzadko gromadzą się bowiem jaja pasożytów, pozostałości pestycydów czy inne zanieczyszczenia. Ich spożycie często prowadzi do zatrucia pokarmowego i wywołuje wiele dolegliwości ze strony układu trawiennego, takich jak nudności, wymioty, biegunki, bóle brzucha. Są one szczególnie niebezpieczne dla kobiet w ciąży, małych dzieci, seniorów oraz osób z przewlekłymi chorobami i niedoborami odporności. Jak zatem skutecznie wyeliminować wspomniane ryzyko i usunąć brud z sezonowych przysmaków? Na to pytanie odpowiedziała dr Karolina Kowalczyk, dietetyczka oraz specjalistka w zakresie technologii żywności i żywienia.

Jak dobrze umyć maliny?

Maliny należą do najdelikatniejszych owoców. Mają bardzo cienką skórkę. Dlatego zasługują na szczególną troskę. Najpierw poszczególne okazy ostrożnie oczyszczamy z ewentualnych listków, a potem przesypujemy do miski i zalewamy delikatnie letnią wodą.

Żeby usunąć pestycydy, wosk albo [...] ogólnie brud można dosypać do wody łyżeczkę sody, łyżeczkę kwasku cytrynowego, dwie łyżeczki soli bądź [dolać – przyp. red] ⅓ szklanki octu – radzi dr Karolina Kowalczyk.

Maliny powinny spędzić w takiej „kąpieli” nie dłużej niż 10-15 sekund. Potem przekładamy je do drugiej miski i przepłukujemy zimną wodą o temperaturze 20-22 stopni. Na koniec osuszamy owoce na ręczniku papierowym. Bardzo ważne jest to, by nie pozostawić na nich żadnej wilgoci. W przeciwnym razie szybko zaczną gnić.

Podstawowe zasady mycia truskawek

Truskawki mają bardziej zwartą strukturę. Dlatego można je umyć pod delikatnym strumieniem bieżącej wody. To jednak nie wystarczy, by usunąć z nich wszystkie zanieczyszczenia. Trzeba pamiętać, że te owoce chłoną pestycydy w dużych ilościach. Ekspertka zaleca, by również je namoczyć przy użyciu dwóch tanich składników. Recepta jest prosta. „Na trzy szklanki letniej wody jedna szklanka octu jabłkowego albo spirytusowego bądź na szklankę wody łyżka sody” – wyjaśnia specjalistka. Truskawki powinny leżeć w mieszance co najmniej pięć minut. Potem należy je dokładnie przepłukać pod strumieniem bieżącej wody.

