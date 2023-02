Szczypiorek – nieodłączny element nie tylko wiosennych dań. Dlaczego warto go jeść?

Szczypiorek to jedna z najbardziej znanych nowalijek. Do tej grupy zaliczamy warzywa, które aktualnie są dostępne w sklepach już przez cały rok. Jednak w przypadku naturalnej uprawy gruntowej ich zbiór odbywa się dopiero późną wiosną i latem. Warto dowiedzieć się więcej na temat odżywczych właściwości szczypiorku. Powinny one skłonić nas do tego, by szczypior jak najczęściej gościł w naszym jadłospisie.

Szczypiorek ma dużą wartość odżywczą

Szczypiorek (Allium schoenoprasum) jest jednym z wielu jadalnych gatunków rodzaju Allium – kwitnącej rodziny roślin, do którego należą też czosnek, por, szalotka i chińska cebula. Słynie z wyjątkowych walorów smakowych oraz jest od dawna wykorzystywany w medycynie naturalnej. Uprawiany w szklarniach szczypiorek może mieć mniejszą wartość odżywczą niż szczypiorek, który wyhodujemy sami np. na kuchennym parapecie, w pojemniku na balkonie lub w ogrodzie.

Chcąc wykorzystać prozdrowotne właściwości szczypiorku, trzeba przede wszystkim wybierać nowalijki wysokiej jakości, które uprawiane są bez użycia chemicznych nawozów i środków ochrony roślin. Najlepiej samodzielnie wysiać szczypiorek w ogrodzie lub w doniczkach, co pozwoli mieć zawsze pod ręką smaczny i zdrowy dodatek do różnych potraw.

Szczypiorek jest niskokalorycznym, smacznym i cennym pod względem zawartości składników odżywczych warzywem. Jedna łyżka świeżego szczypiorku dostarcza mniej niż 3 kcal. W szczypiorku znajdują się także węglowodany, błonnik i białko. Na szczególną uwagę zasługuje jednak dość wysoka zawartość, jak na tak niepozorne warzywo, witamin i minerałów, do których zaliczamy m.in.:



wapń,

fosfor,

potas,

żelazo,

witaminę A,

witaminę C,

witaminę K,

witaminy z grupy B,

kwas foliowy.

Jak szczypiorek działa na zdrowie? Badania nie są jednoznaczne

Przekazywane z pokolenia na pokolenie informacje na temat leczniczych właściwości szczypiorku nie zostały potwierdzone badaniami naukowymi. W medycynie naturalnej jest on stosowany m.in. w kuracjach przeciwpasożytniczych i w celu usuwania wody z organizmu. Lecznicze działanie szczypiorku może być związane z jego wartościami odżywczymi. W składzie szczypiorku znajdują się liczne organiczne związki chemiczne, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Zawiera także olejki eteryczne i związki siarki, które wykazują działanie redukujące szkodliwe bakterie.

Szczypiorek i inne warzywa cebulowe są polecane m.in. ze względu na pozytywny wpływ na odporność organizmu. Warto po nie sięgać jak najczęściej, jeżeli zależy nam na naturalnej poprawie odporności i zyskaniu dodatkowej ochrony przed infekcjami. Choć nie potwierdzono badaniami leczniczego działania szczypiorku, to jest on bogaty w niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu witaminy i minerały.

Z czym jeść i jak przechowywać szczypiorek?

Ostry smak i wyjątkowy aromat szczypiorku doskonale komponują się z daniami na zimno np. kanapkami i sałatkami oraz daniami na ciepło – szczypiorek możemy dodawać np. do zup i sosów, jednak nie należy go gotować, bo straci zielony kolor i cenne wartości odżywcze.

Cięty szczypior najlepiej zawinąć w ręcznik papierowy i przechowywać w lodówce do 7 dni. Możemy również suszyć i mrozić posiekany szczypiorek oraz przygotować aromatyczną oliwę z jego dodatkiem.

Uwaga – z uwagi na obecny sposób uprawy warzyw, nowalijki mogą zawierać na powierzchni resztki pestycydów. Zaleca się ich dokładne mycie przed zjedzeniem.

