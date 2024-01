Ta witamina jest niezbędna do życia. Poznaj jej role w organizmie i najlepsze źródła

Biotyna (inaczej witamina H lub B7) jest dla organizmu niezwykle ważnym składnikiem odżywczym. Bierze udział w wielu procesach metabolicznych. Dowiedz się, co jeść, by dostarczyć biotynę do organizmu.