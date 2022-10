Kasza jaglana: właściwości lecznicze i wartości odżywcze kaszy jaglanej

Od dawna wiadomo, że znana ludzkości od około 8 tys. lat kasza jaglana jest nie tylko jedną z najstarszych, ale i najzdrowszych kasz na świecie. Powstaje z łuskanego ziarna prosa zwyczajnego, ma działanie zasadotwórcze i jest cennym źródłem m.in. żelaza, potasu, wapnia, magnezu, miedzi, witamin z grupy B, witaminy E, lecytyny oraz krzemu (wpływającemu na kondycję włosów, skóry i paznokci), a choć jest lekkostrawna i bezglutenowa, to doskonale rozgrzewa organizm i sprawia, że szybko stajemy się syci. To jednak nie koniec jej zalet. W kaszy jaglanej znajduje się tyle składników odżywczych, że powinna na stałe zagościć w naszym jadłospisie.

Kasza jaglana – proso

Kasza jaglana to łuskane ziarno prosa, zboża rosnącego dziko w Afryce od zarania dziejów. Dziś uprawiane jest na całym świecie, a powstająca z niego kasza jaglana uważana za jedną z najzdrowszych kasz. Wielką zaletą prosa jest to, że nie tylko jest bogate w składniki odżywcze, ale też, że nie zawiera glutenu, dzięki czemu mogą spożywać je nawet osoby uczulone na ziarna pszenicy.

Jak wytwarza się kaszę jaglaną?

Powstająca z prosa kasza jaglana przechodzi przez szereg procesów, by można było otrzymać charakterystyczne żółte ziarenka. Aby otrzymać kaszą jaglaną, należy oczyścić łuski prosa i po prostu usunąć twarde części. W ten sposób uzyskuje się kaszę jaglaną, która świetnie nadaje się do przygotowywania różnych posiłków.

Jakie właściwości odżywcze ma kasza jaglana?

Otrzymywana z ziaren prosa kasza jaglana jest bogata w kwas pantotenowy, witaminy z grupy B, tłuszcze nienasycone, fosfor, cynk, żelazo, potas, wapń, krzem. Cechuje się najwyższą zawartością witamin (oprócz witamin z grupy B zawiera również witaminę E), wspomaga odporność i wspiera funkcjonowanie organizmu.

Właściwości kaszy jaglanej

Kasza jaglana jest źródłem łatwo przyswajalnego białka, ma dość niski jak na kaszę indeks glikemiczny (najniższy wśród kasz!), redukuje kwasy żołądkowe. Co więcej, kasza ta ma właściwości antywirusowe i wchłania nadmiar wydzieliny, dlatego zaleca się spożywanie jej w czasie przeziębienia czy infekcji wirusowej.

Kasza jaglana doskonale wpływa na metabolizm i na procesy trawienne, dlatego jest uważana za produkt wspierający procesy odchudzania. Zawiera kwas foliowy, poleca się ją przyszłym mamom i kobietom już spodziewającym się dziecka.

Kasza jaglana – zdrowe serce i mniejsze ryzyko cukrzycy

Kasza jaglana zalecana jest osobom cierpiącym na choroby sercowo-naczyniowe, a także na nadciśnienie tętnicze. Zawiera dużo błonnika, dlatego pozwala uregulować procesy trawienne i sprzyja wydalaniu z organizmu zbędnych resztek pokarmowych. Reguluje trawienie i obniża poziom cholesterolu. Mimo że ma średni indeks glikemiczny, ze względu na zawartość witamin i składników odżywczych zmniejsza ryzyko rozwoju cukrzycy.

Kasza jaglana w diecie odchudzającej. Ile kalorii ma kasza jaglana?

Kaszę jaglaną stosuje się w diecie odchudzającej nastawionej na redukcję tkanki tłuszczowej. 100 g surowej kaszy ma 350 kalorii, nie jest to więc kasza, którą można spożywać codziennie. Jej wielką zaletą jednak jest to, że wspiera metabolizm i może wspomagać procesy odchudzania. Dzieje się tak, ponieważ kasza jaglana zawiera dość dużo krzemu, który oddziałuje na procesy metaboliczne.

Kasza jaglana to smukła sylwetka

Kasza jaglana wspomaga metabolizm i pozwala zachować szczupłą sylwetkę. Warto jeść ją z warzywami, by dostarczyć organizmowi jeszcze więcej błonnika. Kasza pozwala także zmniejszyć ilość żółci, zredukować kwasy żołądkowe oraz odkwasić organizm. Jeśli jemy zbyt dużo węglowodanów prostych, możemy cierpieć na zakwaszenie organizmu, które objawia się przewlekłym zmęczeniem, osłabieniem przemiany materii, problemami trawiennymi czy złym samopoczuciem.

Jak ugotować kaszę jaglaną?

Kaszę jaglaną należy dokładnie opłukać, by pozbyć się charakterystycznej goryczki. Jeśli chcemy wykorzystać ją do obiadu, szklankę kaszy jaglanej opłuczmy na przemian w gorącej oraz w zimnej wodzie. W ten sposób nie tylko oczyścimy ją z osadu, ale także wypłuczemy goryczkę. Kilkukrotnie wypłukaną kaszę należy zalać wodą i gotować na niewielkim ogniu. Kaszę można gotować nie tylko na wodzie, ale również na mleku roślinnym.

Drugim sposobem przygotowania kaszy jaglanej jest prażenie ziaren prosa na suchej patelni. Należy je chwilę przeprażyć (około 1-2 minut), a następnie wypłukać w zimnej wodzie. Później można ugotować na wodzie lub mleku.

Ugotowaną kaszę jaglaną można wykorzystać do przygotowania wielu smacznych posiłków i dań.

Co zrobić z kaszy jaglanej?

Szklanka kaszy jaglanej wystarczy do przygotowania pysznego śniadania dla całej rodziny. Jaglanka może być alternatywą owsianki. Aby przygotować ją na słodko, wystarczy dodać do niej ulubione owoce, garść migdałów czy bakalii, miód czy cynamon, by otrzymać pożywną i zdrową kaszę. Warto takie śniadania serwować głównie w sezonie jesienno-zimowym, gdy organizm musi włożyć więcej wysiłku w to, żeby się rozgrzać. Regularne spożywanie kaszy jaglanej może wzmocnić układ odpornościowy i zapobiec infekcjom.

Kasze jaglaną można wykorzystać także do potrawek z warzywami, duszonych mięs, a nawet do sałatek. Z kaszą jaglaną świetnie komponują się jajka ugotowane na twardo, pomidorki koktajlowe, groszek oraz garść natki pietruszki. Z kaszy jaglanej można również przygotować kotlety, które są smacznym zamiennikiem mięsa. Świetnie komponują się z curry.

Nie należy zapominać o podstawowym wykorzystaniu kaszy jaglanej. Może ona zastąpić ziemniaki, których jemy zbyt dużo i które nie mają tylu właściwości odżywczych co grube kasze.

Nowe właściwości kaszy jaglanej. Naukowcy obalili popularny mit

Ze względu na dosyć wysoki indeks glikemiczny kaszy jaglanej (wynoszący około 70 w 100 g ugotowanego produktu) przez lata odradzano jej spożywanie osobom, które mają problem z cukrzycą lub zbyt wysokim poziomem glukozy we krwi. Okazuje się jednak, że to tylko kolejny mit, który udało się obalić brytyjskim naukowcom z University of Reading na łamach prestiżowego czasopisma „Frontiers in Nutrition”.

Największe przeprowadzone dotąd badania na świecie obejmujące dane z 80 różnych analiz dotyczących w sumie około tysiąca osób z 11 krajów wskazują, że jedzenie kaszy jaglanej wbrew pozorom jest bardzo korzystne zarówno dla osób chorych na cukrzycę, jak i dla tych, którym grozi cukrzyca typu 2 – jedna z najczęstszych chorób cywilizacyjnych wysokorozwiniętych społeczeństw.

Kasza jaglana może pomóc chorym na cukrzycę (i nie tylko)

Naukowcom udało się wykazać, że u osób cierpiących na cukrzycę, którzy włączyli kaszę jaglaną do codziennego jadłospisu, poziom glukozy we krwi obniża się od 12 do 15 procent, zaś poziom tzw. hemoglobiny glikowanej (HbA1C) redukuje się nawet o około 17 procent.

Kasza jaglana ma niższy indeks glikemiczny niż biały ryż, kukurydza czy pszenica (bez względu na to, czy ją gotujemy, pieczemy czy przyrządzamy na parze), a jej regularne pożywanie sprawia, że nasz organizm jest skłonny do lepszej odpowiedzi glikemicznej. W przypadku osób z pełnoobjawową cukrzycą daje zaś efekty porównywalne z wynikami osiąganymi w stanie przedcukrzycowym (pośrednim pomiędzy prawidłową tolerancją glukozy a zdiagnozowaną cukrzycą typu 2) – dowodzą badacze.

„Wiedza na temat walorów zdrowotnych tego znanego od czasów starożytnych ziarna dopiero zaczyna rozprzestrzeniać się na całym świecie. Nasze badania wskazują, że kasza z łuskanego ziarna prosa ma obiecującą rolę w zarządzaniu i zapobieganiu cukrzycy typu 2. W porównaniu z innymi zbożami, takimi jak ryż, kukurydza czy pszenica, ma niższy indeks glikemiczny i lepiej obniża poziom glukozy we krwi” – zapewnia prof. Ian Givens z Instytutu Żywności, Żywienia i Zdrowia University of Reading w Wielkiej Brytanii.

Kasza jaglana – inteligentna żywność, która ma dobry wpływ na zdrowie i nie szkodzi planecie

Naukowcy polecają jedzenie kaszy jaglanej nie tylko chorym na cukrzycę, ale także profilaktycznie wszystkim, którym zależy na obniżeniu glukozy, czyli... sporej części ludzkości. Szacuje się, że nawet w przymierającej głodem Afryce do 2045 roku liczba zachorowań na cukrzycę może wzrosnąć o 143 proc.

Ze względu na to, że proso jest zbożem o tzw. niskim śladzie węglowym (łatwo rośnie w wysokich temperaturach i nie wymaga zbyt dużej ilości wody) z powodzeniem może być polecane jako tzw. inteligentna żywność, która jest zdrowa, a jej uprawa jest ekologiczna i nie szkodzi środowisku.

