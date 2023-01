Skuteczne sposoby na pokonanie uzależnienia od cukru? Oto 4 wskazówki, które ci pomogą

Nasz mózg szybko uzależnia się od cukru, bo spożycie słodkich pokarmów, powoduje wydzielanie hormonów szczęścia. Niestety, częste spożywanie słodkich pokarmów to prosta droga do nadwagi i otyłości oraz innych schorzeń dietozależnych, które w destrukcyjny sposób wpływają na nasz organizm, stając się przyczyną przedwczesnego zgonu.

Jak podaje serwis Power of Positivity: „wiele osób cierpi z powodu uzależnienia od cukru, które prowadzi do przyrostu masy ciała i działa toksycznie na cały organizm. Cukier działając jak narkotyk, uzależnia, zwiększając poziom dopaminy i serotoniny, których spadek w momencie odstawienia cukru, powoduje bóle głowy, drażliwość i zmęczenie (typowe objawy odstawienia)”.

Jakie objawy wskazują na uzależnienie od cukru?

Węglowodany są nam niezbędne do życia, jednak ich nadmiar może nam poważnie zaszkodzić. W szczególności niekorzystnie na organizm wpływają cukry proste, które szybko dodają energii, poprawiając ogólne samopoczucie. Słodki smak pozwala na chwilę zapomnieć o problemach, co powoduje, że wpadamy w błędne koło uzależnienia od słodyczy. Jest ono trudne do pokonania, bo obecnie cukier znajduje się nawet w produktach, które nie mają słodkiego smaku.

O uzależnieniu od cukru może świadczyć złe samopoczucie, gdy nie mamy pod ręką słodkiej przekąski. Osoby uzależnione od cukru muszą często po niego sięgać, a jeżeli nie dostarczą do organizmu kolejnej porcji węglowodanów np. w postaci słodkiego napoju, batona, ciasta itp., odczuwają niepokój i rozdrażnienie, które mijają po zjedzeniu czegoś słodkiego.

Nie należy mylić objawów uzależnienia od cukru z objawami schorzeń, które powodują wahania glukozy we krwi. W przypadku uzależnienia od cukru gorsze samopoczucie spowodowane jest reakcją naszego mózgu na brak dostarczanych zbyt często i w zbyt dużej ilości węglowodanów.

Jak pokonać uzależnienie od cukru?

Jeżeli jesteś uzależniony od cukru, powinieneś:

regularnie spożywać odpowiednio zbilansowane posiłki, które zapewniają długie uczucie sytości;

pić dużo wody, której brak w organizmie, powoduje rozdrażnienie i zwiększa uczucie głodu;

zwiększyć spożycie białka, które pomaga redukować nadmierny apetyt;

stopniowo ograniczać spożycie cukru, aby uniknąć „szoku” odstawiennego.

Badania kliniczne pokazują, że około 37% osób myli głód z pragnieniem. Po słodkie przekąski częściej sięgamy w okresie silnego stresu oraz po nieprzespanej lub źle przespanej nocy, dlatego osoby uzależnione od cukru powinny zadbać o zdrowy sen i znaleźć swój sposób na relaks po stresującym dniu. Co więcej, trzeba pamiętać, aby redukować sytuacje, które mogą sprzyjać podjadaniu. Wolny czas najlepiej spożytkować na podnoszące poziom hormonów szczęścia ćwiczenia fizyczne.

Zanim zaczniesz swoją walkę z uzależnieniem od cukru, pozbądź się z domu jego źródeł, które będą stanowiły niepotrzebną pokusę. Jeżeli nie możesz samodzielnie zapanować nad nałogiem i czujesz, że objawy odstawienia cukru są bardzo silne, koniecznie skorzystaj z pomocy specjalisty. Psychoterapeuta pomoże znaleźć przyczynę zajadania emocji oraz podpowie, w jaki sposób, skutecznie walczyć z nałogiem.

Czytaj też:

Miał być dla cukrzyków, ale chcą z nim schudnąć. Pożądany lek wrócił do aptekCzytaj też:

Prof. Czupryniak o cukrzycy: glukoza jest czystą energią, która uszkadza naczynia i nerwy