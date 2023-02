Czy metabolizm zwalnia wraz z wiekiem? Naukowcy twierdzą, że niekoniecznie

Jeszcze do niedawna uważaliśmy, że tempo przemian metabolicznych stopniowo spowalnia od 20. roku życia. Dziś już wiemy, że to nieprawda, a metabolizm nie zmienia się przez całą dorosłość. Jak wynika z badań opublikowanych w czasopiśmie „Science”, tempo przemian metabolicznych zwalnia dopiero po 60. roku życia, ale wciąż możemy mieć na nie wpływ, przestrzegając zasad zdrowego stylu życia i dużo się ruszając.

Co to jest metabolizm?

Słowem „metabolizm” najczęściej określa się procesy przemiany materii. W rzeczywistości są to wszystkie procesy biochemiczne zachodzące w organizmie, dzięki czemu ma on zdolność wyprodukowania energii i prawidłowego funkcjonowania.

Metabolizm spoczynkowy nie spowalnia wraz z wiekiem

Specjaliści jednoznacznie wskazują, że tempo przemian metabolicznych nie ma żadnego związku z wiekiem. W badaniach, których wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie „Science”, wzięło udział ponad 6,5 tysiąca osób w różnych kategoriach wiekowych: od maleńkich dzieci aż po seniorów. Naukowcy przyjrzeli się, z jaką szybkością zmienia się ich metabolizm spoczynkowy i odkryli, że wiek nie jest czynnikiem, który odgrywa tu znaczącą rolę. Na przemiany metaboliczne wpływały inne czynniki.

Potwierdzili natomiast, że u dzieci metabolizm jest o 30 procent wyższy niż u osób dorosłych, a u seniorów po 60. roku życia o 20 procent niższy niż w okresie dorosłości. W wieku 20-60 lat szybkość metabolizmu była podobna.

Co wpływa na metabolizm?

Tempo metabolizmu najczęściej jest dziedziczone genetycznie, ale nasz tryb życia, sposób żywienia i codzienna dawka ruchu, a także historia medyczna wywierają znaczący wpływ na szybkość procesów przemiany materii. I choć sam wiek może nie być decydującym czynnikiem wpływającym na przybieranie na wadze, to już wybory żywieniowe i brak aktywności fizycznej jak najbardziej. Wiadomo, że wraz z wiekiem człowiek potrzebuje większej dawki ruchu, by zachować dobrą formę fizyczną. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia WHO zalecane jest przynajmniej 30 minut aktywności fizycznej dziennie.

Co możesz zrobić, by poprawić swój metabolizm?

zdrowo się odżywiaj, ogranicz ilość produktów przetworzonych w diecie, tłuszczów typu trans i produktów bogatych w cukier i węglowodany

ogranicz ilość produktów przetworzonych w diecie, tłuszczów typu trans i produktów bogatych w cukier i węglowodany ruszaj się przynajmniej 30 minut dziennie

dbaj o właściwą ilość snu – 7 godzin dziennie to podstawa!

– 7 godzin dziennie to podstawa! naucz się rozładowywać stres i napięcia w organizmie – z badań naukowców z Uniwersytetu Stanowego Ohio wynika, że już jedno stresujące wydarzenie może spowodować spowolnienie metabolizmu! Stres może skłaniać nas również do sięgania po wysokotłuszczowe posiłki lub niezdrowe przekąski, które są źródłem pustych kalorii. To sprzyja przybieraniu na wadze

Źródła:

Czytaj też:

Nie chudniesz? 5 zaskakujących nawyków, które spowalniają metabolizmCzytaj też:

Twoja dieta nie przynosi efektów? 5 prostych sposobów na poprawę metabolizmu