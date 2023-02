Jak często karmić niemowlę? Jak rozpoznać, że jest głodne?

Głód wywołuje u noworodków i niemowląt płacz, jednak z każdym kolejnym tygodniem życia malucha, zaczniemy zauważać coraz więcej zachowań, które wskazują, że powinniśmy nakarmić dziecko. Obecnie preferowane jest karmienie na żądanie, które uwzględnia podawanie dziecku pokarmu naturalnego, gdy odczuwa ono głód.

W przypadku karmienia piersią nie musimy obawiać się, że dziecko zje za dużo – pokarm mamy, choć nie mniej wartościowy niż mieszanka modyfikowana, jest szybciej trawiony, dlatego niektóre maluchy w pierwszych tygodniach życia, jedzą niemal cały czas.

W przypadku karmienia mlekiem modyfikowanym i karmienia mieszanego (maluch otrzymuje pokarm naturalny i mleko modyfikowane) przerwy po karmieniu wydłużają się do 2-3 godzin. Należy podawać dziecku butelkę, gdy jego zachowanie wskazuje, że jest głodne.

Jak rozpoznać, że noworodek jest głodny?

Pierwszą oznaką głodu u niemowląt jest marudzenie, które stopniowo przechodzi w płacz. Dość szybko niemowlęta zaczynają także w nieco inny sposób pokazywać, że są głodne.

Głodny maluch może wkładać piąstki do ust, szeroko otwierać usta, wystawiać język, ssać kciuk, pocierać buzią noszącą go osobę w poszukiwaniu piersi.

Nieco starsze niemowlęta wiedzą, gdzie znajduje się źródło pokarmu, dlatego, gdy są głodne, pociągają mamę za bluzkę lub wkładają rączki pod ubranie. Dzieci karmione butelką dopominają się kolejnej porcji pokarmu w podobny sposób.

Jak często karmić?

Karmienie na żądanie oznacza, że maluch otrzymuje pokarm, gdy jest głodny. W pierwszych tygodniach życia dziecko je bardzo często. Z czasem harmonogram karmień zacznie się normować i maluch będzie jadł o stałych porach. Wiele osób twierdzi, że dzieci karmione mlekiem modyfikowanym szybciej przesypiają większą część nocy, jednak nie jest to normą. Każdy maluch jest inny, dlatego szczegóły dotyczące karmienia, trzeba ustalić z pediatrą.

Czy dziecko nie je za mało?

Na temat karmienia niemowląt funkcjonuje wiele mitów. Jeżeli dziecko prawidłowo się rozwija, przybiera na wadze, zużywa kilka pieluszek na dobę, a także regularnie oddaje stolec, to nie mamy powodów do niepokoju. Trzeba pamiętać, że o zdrowiu malucha nie decyduje ilość tkanki tłuszczowej. Nadal możemy spotkać się z przekonaniem, że zdrowy niemowlak musi być pulchny, co nie ma wiele wspólnego z prawdą.

Młode mamy nie powinny kierować się w kwestii karmienia niesprawdzonymi informacjami – jedynym źródłem wiedzy jest pediatra, który po zbadaniu dziecka, oceni jego rozwój i w razie wątpliwości, zleci dodatkowe badania.

Na poszczególnych etapach rozwoju noworodka można zauważyć zmiany apetytu dziecka. Maluch zjada więcej w pierwszych dniach życia, na przełomie 2. i 3. miesiąca życia, a także około 6. miesiąca życia, czyli w okresach bardzo intensywnego wzrostu.

Kiedy wprowadzać pokarmy stałe?

Wprowadzanie do diety malucha nowych pokarmów powinno odbywać się zgodnie z kalendarzem rozszerzania diety. Oprócz zupek i przecierów owocowych oraz innych produktów dziecko nadal powinno otrzymywać mleko modyfikowane, dostosowane do jego wieku lub ssać pierś. Lekarze coraz zalecają długie karmienie piersią, jednak moment odstawienia od piersi to kwestia indywidualna.

