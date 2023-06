Czereśnie działają przeciwrakowo. Nie popełniaj tego błędu po ich zjedzeniu

Niektórzy cały rok czekają, aby delektować się słodkim smakiem czereśni. Te sezonowe owoce pojawiają się wraz z początkiem lata. Najwięcej miłośników ma ich świeża, tradycyjna postać, ale niektórzy uwielbiają też czereśniowe konfitury lub koktajle.

Wartości odżywcze czereśni

Czereśnie zawierają około 30 procent więcej węglowodanów niż wiśnie. Ale mają za to niski indeks glikemiczny (IG = 20), dlatego – mimo swojego słodkiego smaku – są dobrą przekąską dla cukrzyków. Słyną ze swoich cennych właściwości, warto więc włączyć je do swojej diety.

Przeciętna wartość odżywcza w 100 g czereśni:

wartość energetyczna – 63 kcal,

białko – 1 g,

tłuszcz- 0,3 g,

węglowodany ogółem – 14,6 g,

błonnik – 1,3 g.

Czereśnie to cenne źródło witamin, takich jak:

witamina C – 15 mg,

tiamina – 0,041 mg,

ryboflawina – 0,049 mg,

niacyna – 0,33 mg,

witamina B6 – 0,05 mg,

foliany – 6 µg,

witamina E – 0,13 mg,

witamina K – 2,1 µg,

beta-karoten – 69 µg,

witamina A – 2 µg.

Składniki mineralne, których dostarczają czereśnie:

wapń – 13 mg,

żelazo- 0,3 mg,

magnez – 7 mg,

fosfor – 16 mg,

potas – 202 mg,

sód – 2 mg,

cynk – 0,15 mg.

Które czereśnie są najzdrowsze?

W Polsce można spotkać kilkanaście odmian czereśni. Różnią się przede wszystkim kolorem – niektóre są jaśniejsze, bardziej różowawe, inne mocno czerwone, wręcz bordowo-rubinowe. Delikatna różnica dotyczy też smaku owoców – niektóre są bardziej kwaśne, choć atutem czereśni jest przede wszystkim ich słodki posmak. Wszystkie mają podobny skład i tożsame właściwości prozdrowotne, ale jest jedna zasada, która powinna nam towarzyszyć w wyborze czereśni. Im ciemniejszy mają kolor, tym więcej mają w sobie przeciwutleniaczy, zmniejszających ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych i układu krążenia.

Na co pomagają czereśnie?

Jedzenie czereśni zmniejsza dolegliwości u pacjentów zmagających się z dną moczanową – potwierdzają to badania naukowe. Chodzi o to, że regularne spożywanie tych owoców zmniejsza poziom kwasu moczowego i łagodzi dolegliwości bólowe. Ze względu na zawartość melatoniny czereśnie polecane są osobom, które mają problemy z zasypianiem. Zjedzone dwie godziny przed snem pomagają nie tylko w zaśnięciu, ale także w podniesieniu jakości snu.

Czereśnie są źródłem przeciwutleniaczy, które chronią organizm przed wolnymi rodnikami, ograniczając stany zapalne, zmniejszają ryzyko nowotworów, chorób układu krwionośnego, niewydolności nerek, chorób metabolicznych. Wielkim atutem czereśni jest także zawartość kwercytyny. To silny przeciwutleniacz, który zmniejsza stres oksydacyjny i przyczynia się do redukcji blaszki miażdżycowej w tętnicach. Zawarte w tych owocach antocyjany mają właściwości przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwnowotworowe. Czereśnie, ze względu na zawartość potasu, obniżają ciśnienie krwi – powinny je jeść osoby zmagające się z nadciśnieniem.

Czy czereśnie działają antyrakowo?

Badania dowiodły, że regularne spożywanie garści czereśni każdego dnia, może przeciwdziałać rakowi jelita grubego. Tak działają przeciwutleniacze, antocyjany i kwercytyna. Ale czereśnie mają zbawienny wpływ na cały układ pokarmowy. Karl von Noorden zalecał stosowanie czereśniowej kuracji na zaparcia – ze względu na obecność błonnika pokarmowego. Według jego wskazań, 1000 g owoców powinno się podzielić na kilka porcji i zjadać w ciągu dnia. Takie działanie ma całkowicie zlikwidować zaparcia. Aby uniknąć nieprzyjemnych wzdęć, owoce trzeba dokładnie umyć i usunąć z nich drobnoustroje.

Nigdy nie rób tego po zjedzeniu czereśni!

Chce ci się pić po zjedzeniu czereśni? Nigdy nie popijaj ich dużą ilością wody, ponieważ takie działanie może doprowadzić do rewolucji żołądkowych. Wśród nich wymieniane są bóle brzucha, biegunka, nudności i wymioty. Dlaczego tak się dzieje? Popijanie czereśni dużą ilością wody (duża ilość to już szklanka) nadmiernie pobudza jelita do pracy. Tym sposobem w żołądku powstaje mieszanka wybuchowa, przyspieszająca przemianę materii prowadzącą do rewolucji. Czereśni nie można też zjadać na czczo.

