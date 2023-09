Czy warto jeść ziemniaki na śniadanie? Dowiedz się, jak przygotować z nich pyszną frittatę

Ziemniaki stanowią składnik zdrowej, zrównoważonej diety. Są doskonałym źródłem skrobi, czyli węglowodanów. Jej zawartość wynosi od 11,0 do 18,3 proc. w zależności od odmiany. Znajdziemy w nich też białko, błonnik, witaminy i minerały, a zwłaszcza dużo potasu (w 100 g ziemniaków jest go aż 443 mg). Ziemniaki doskonale smakują w połączeniu z innymi dodatkami, ze względu na ich neutralny smak. Są dobrym pomysłem na pożywne śniadanie.

Ziemniaczana frittata – wskazówki jak przygotować

Ziemniaczana frittata to rodzaj zapiekanki, której głównymi składnikami są ziemniaki i jajka. Połączenie węglowodanów zawartych w ziemniakach z białkiem z jajek hamuje gwałtowny wzrost glukozy we krwi. Zjedzenie tej potrawy daje więc na długo uczucie sytości i zapewnia dobre samopoczucie. Ziemniaczaną zapiekankę łatwo przyrządzisz. Wystarczy ugotować wcześniej ziemniaki lub wykorzystać te, które zostały nam poprzedniego dnia z obiadu. Do frittaty z ziemniaków można też dodać ulubione warzywa. Dobrze pasuje papryka, cebula oraz czosnek. Opcjonalnie do zapiekanki można dodać ser feta lub utarty parmezan.

Przepis: Frittata z ziemniaków z papryką Pomysł na zdrowe, sycące śniadanie. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 2 Składniki 1 duży ziemniak lub 2 średnie, ze skórką, pokrojone w grube plastry

1 mała cebula, pokrojona w kosteczkę

1 czerwona papryka, pokrojona na około 2 cm kawałki

2 łyżki oleju roślinnego

6 jajek

sól i świeżo zmielony czarny pieprz

1 łyżka masła (opcjonalnie)

świeży tymianek Sposób przygotowania Ugotuj ziemniakiZiemniaki gotować w osolonej wodzie przez około 10 minut, aż będą miękkie, ale nie rozgotowane. Odsączyć. Przygotuj warzywaW międzyczasie rozgrzać olej na patelni (około 20 cm średnicy), zeszklić cebulę, następnie dodać paprykę i oprószyć delikatnie solą. Smażyć przez około 10 minut od czasu do czasu mieszając, aż papryka zmięknie. Dodać ziemniaki i delikatnie wymieszać. Usmaż frittatęJajka roztrzepać rózgą bądź trzepaczką i doprawić solą oraz pieprzem. Wylać masę jajeczną na patelnię pomiędzy kawałki warzyw i dodać masło (opcjonalnie) oraz tymianek. Smażyć frittatę przez około 4 minuty na średnio małym ogniu, od czasu do czasu poruszając patelnią, żeby masa jajeczna równomiernie się rozprowadzała. Można też delikatnie poruszać kawałkami ziemniaków i papryki, żeby masa ściekała na dno patelni lub też na chwilę przykryć patelnię pokrywką. Podaj frittatęFrittatę można podawać na patelni lub kroić na kawałki i rozkładać na talerze. Z czasem frittata będzie stawała się bardziej zwięzła, masa jajeczna będzie się jeszcze ścinać po zestawieniu frittaty z ognia.

Czy ziemniaki tuczą?

Wiele osób, które dbają o linie lub odchudzają się, obawiają się, że jedząc je, przytyją. 100 g gotowanych ziemniaków to 80 kcal, co w porównaniu do innych warzyw jest dużo. Przykładowo 100 g pomidora to 18 kcal, kalafiora – 25 kcal, brokułu – 29 kcal. Jednak po zjedzeniu ziemniaków będziemy syci na dłużej, a ponadto warzywo zawiera błonnik pokarmowy, który poprawia perystaltykę jelit ułatwiając trawienie i pozwala pozbyć się zbędnych kilogramów. Ziemniaki zawierają też specjalny rodzaj skrobi, znany jako „odporna skrobia”, która poprawia metabolizm, ponieważ korzystnie wpływa na florę jelitową. Zalecanym przez dietetyków sposobem, żeby obniżyć indeks glikemiczny ziemniaków (IG 78) jest ugotowanie ich wcześniej i schłodzenie w lodówce. Jest to ważne szczególnie dla osób z insulinoopornością i cukrzycą, które muszą dbać o to, żeby po jedzeniu nie następował gwałtowny wzrost cukru we krwi, co zdarza się przy spożyciu produktów o wysokim indeksie glikemicznym.

