Kotlety mielone zróbcie metodą „trzech jedynek”. Już nigdy nie wrócicie do starego przepisu

Kotlety mielone to jedna z tradycyjnych, polskich potraw. Często króluje ona na stole podczas niedzielnych obiadów. Takie kotlety w połączeniu na przykład z mizerią czy buraczkami i młodymi ziemniakami smakują naprawdę wspaniale. Co więcej, jest to jedno z tych dań, które chyba nigdy się nie nudzi. Zazwyczaj robi się je według klasycznego przepisu, jednak jeśli spróbujecie nowej metody – kotlety będą tak smaczne, że z pewnością nigdy już nie wrócicie do tradycyjnej receptury.

Kotlety mielone metodą „trzech jedynek”

Kotlety mogą być znacznie smaczniejsze w porównaniu z tymi, które przygotowuje się zazwyczaj. Cały sekret tkwi w metodzie „trzech jedynek”, a polega na zastosowaniu odpowiednich proporcji mięsa. Musicie użyć mieszanki trzech mięs: wołowego, wieprzowego i indyczego z goleni. Dzięki temu ostatniemu mięsna masa nabierze dodatkowo kleistości, a kotlety wyjdą delikatne i soczyste w środku. Pamiętajcie również, że najlepiej kupić mięso, które było mielone tego samego dnia, w którym zamierzacie zrobić z niego kotlety. Zrezygnujcie również z tańszego, paczkowanego mięsa. Kotlety robione tą metodą same w sobie będą tak smaczne, że możecie dodać o połowę mniej bułki niż normalnie.

Przepis: Kotlety mielone metodą „trzech jedynek” Kotlety mielone przygotowane według tego przepisu skradną wasze serca. Cały sekret tkwi w odpowiednich proporcjach mięsa. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 4 Składniki 250 g mięsa wołowego,

250 g mięsa wieprzowego,

250 g mięsa indyczego z goleni,

pół kajzerki namoczonej w mleku,

pieprz, sól,

1 cebula,

szczypta słodkiej papryki w proszku,

bułka trata do obtaczania kotletów. Sposób przygotowania Mięso zmielcie w maszynceNajpierw w maszynce do mięsa zmielcie mięso wołowe, indycze i wieprzowe. Podduście cebulęNastępnie obierzcie, pokrójcie i delikatnie zeszklijcie cebulę na patelni. Powinna mieć apetyczny, złoty kolor. Wyróbcie kotletyWymoczcie bułkę w mleku. Wymieszajcie ją z mięsem, a do całości dodajcie przyprawy. Dodajcie też zeszkloną cebulkę. Z powstałej masy wyróbcie kotlety mielone, a następnie obtoczcie je w bułce tartej i usmażcie.

Inne ciekawe sposoby na kotlety mielone

Kotlety mielone zazwyczaj smażymy na patelni, jednak nie jest to jedyną opcją – śmiało możecie je też zapiec w piekarniku. Wyjdą wtedy bardzo smaczne, ale też po prostu zdrowsze i mniej kaloryczne. To danie możecie podawać również z różnymi dodatkami – jeśli macie ochotę na klasykę, to postawcie po prostu na duszoną cebulkę. Możecie zaserwować je również w sosie pomidorowym. Doskonale będą smakować także z dodatkiem warzyw, którymi wzbogaca się tę mięsną masę. Ciekawą opcją jest też przygotowanie kotletów mielonych z niespodzianką w środku – możecie nadziać je wtedy żółtym serem, suszonymi pomidorami lub innymi, lubianymi przez was dodatkami. Jeśli jesteście miłośnikami boczku, to ten składnik również idealnie pasuje do kotletów mielonych – dzięki temu staną się jeszcze smaczniejsze.

Co zrobić, żeby kotlety były pulchne i miękkie?

Mistrzowie kuchni stosują specjalny trik, by przygotowane przez nich kotlety mielone wyszły cudownie pulchne i mięciutkie. Co dokładnie należy zrobić? Do mięsa dodajcie kilka łyżek zimnej wody – to sprawi, że będzie ono pulchniejsze. W konsekwencji kotlety będą pełne smaku, ale też o wspaniałej konsystencji. Wybierając mięso na kotlety mielone, zadbajcie też o to, by było tłuste i lekko przerośnięte. Jeśli tego nie zrobicie – kotlety po usmażeniu będą suche i po prostu niesmaczne. Tłuszcz świetnie nawilża potrawy, a do tego jest doskonałym nośnikiem smaku.

