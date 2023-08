Kiedy solić fasolę? Odpowiedź może być zaskakująca

Jeśli ktoś miałby wskazać jedną z tych uniwersalnych kuchennych rad, przekazywanych z pokolenia na pokolenie, na pewno byłoby to przekonanie, że nie należy solić wody do gotowania fasoli. Nasze babcie i mamy zapewniały nas, że posolenie wody spowoduje, że fasola nigdy się nie ugotuje. Pytanie brzmi, czy przeprowadziły kiedykolwiek eksperyment w tym zakresie? J. Kenji Lopez-Alt, amerykański znawca kulinariów i felietonista New York Timesa, postanowił taki eksperyment przeprowadzić.

Posól wodę do moczenia fasoli

Niepodważalnym faktem jest to, że rośliny strączkowe należy namoczyć przed przygotowaniem, gdyż skraca to czas gotowania i wpływa na zmiękczenie ich skórki. Okazuje się, że już w procesie moczenia mamy wpływ na dalszy smak i strukturę fasoli. Wspomniany już Lopez-Alt w ramach swojego eksperymentu namoczył w jednej misce fasolę w zwykłej wodzie a w drugiej fasolę z dodatkiem soli (jedna łyżka soli na litr wody). Następnie fasola została ugotowana w 4 próbkach – moczona w solonej i niesolonej wodzie została ugotowana w wodzie posolonej lub w bez soli.

Okazało się, że niesolona fasola ugotowana w niesolonej wodzie, choć wchłonęła najwięcej płynu, najbardziej popękała. Najsmaczniejsza i najmniej popękana okazała się fasola moczona w słonej wodzie i gotowana w posolonej wodzie. W związku z tym, aby uzyskać najlepszą, najbardziej kremową i niepopękaną fasolę warto posolić wodę do namaczania fasoli jedną łyżką stołową soli na litr (około 15 gramów na litr), przepłukać fasolę świeżą wodą przed gotowaniem, a następnie dodać szczyptę soli również do wody, w której fasolę gotujemy.

Inne rady przydatne przy gotowaniu fasoli

Wylej „pierwszą wodę z fasoli” . Ze względu na zawarte w fasoli oligosacharydy, które mogą powodować wzdęcia i gazy warto również wylać pierwszą wodę po zagotowaniu fasoli. Fasolę gotujemy następnie ok. 1-2 godziny, sprawdzając jej miękkość.

. Ze względu na zawarte w fasoli oligosacharydy, które mogą powodować wzdęcia i gazy warto również wylać pierwszą wodę po zagotowaniu fasoli. Fasolę gotujemy następnie ok. 1-2 godziny, sprawdzając jej miękkość. Dodaj przyprawy . Do wody, w której ostatecznie będziemy gotować fasolę warto dodać przyprawy poprawiające trawienie takie jak liść laurowy, goździki czy tymianek.

. Do wody, w której ostatecznie będziemy gotować fasolę warto dodać przyprawy poprawiające trawienie takie jak liść laurowy, goździki czy tymianek. Dodaj sodę. Można również dodać do wody, w której moczymy fasolę odrobinę sody oczyszczonej, (ok. pół łyżeczki) co wpłynie na zmiękczenie jej skórki i sprawi, że będzie miękka.

Dlaczego warto jeść fasolę?

Fasola ma niski indeks glikemiczny i ze względu na ten fakt, jak też zawartość błonnika, antyoksydantów i cennych minerałów, została uznana przez Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne za jeden z najkorzystniejszych pokarmów, nie tylko dla diabetyków. Pokarmy z dużą ilością błonnika spowalniają proces trawienia i pomagają utrzymać stabilny poziom cukru we krwi przez długi okres po ich spożyciu. Tym samym dają na dłużej uczucie sytości, co sprzyja utrzymaniu właściwej wagi ciała.

Fasola jest również doskonałym źródłem białka roślinnego, które powinno być dostarczane z pożywieniem, co jest szczególnie atrakcyjne dla wegetarian i wegan. Badania wskazują również na antynowotworowe i chroniące serce działanie fasoli.

