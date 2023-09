Dlaczego Japonki nie tyją? Poznaj 5 sekretów ich szczupłej sylwetki

Japonki, nie dość, że są jednymi z najdłużej żyjących na świecie kobiet (średnia długość życia to 88 lat), to nie tyją i wyglądają przeważnie na 20 lat młodziej, niż wskazuje ich wiek. Według badań, na które powołuje się Naomi Moriyama, autorka książki „Japonki nie tyją i się nie starzeją”, japońskie kobiety spędzają średnio aż 77 lat w dobrym zdrowiu, zachowując sprawność fizyczną. Z pewnością sprzyja temu fakt, że są szczupłe. W sytuacji, gdy na świecie panuje prawdziwa epidemia otyłości, w Japonii jedynie 3 proc. kobiet jest otyła. Dla porównania w Polsce otyłych jest 22 proc. kobiet, a w Stanach Zjednoczonych aż 36 procent. Lekarze jednoznacznie mówią, że otyłość jest związana z ryzykiem takich chorób jak nadciśnienie, cukrzyca, niewydolność nerek i różnych typów nowotworów, co w rezultacie może prowadzić do przedwczesnej śmierci.

5 sekretów, dzięki którym, Japonki nie tyją

Na szczupłą figurę Japonek wpływ ma kilka czynników. Należą do nich zarówno nawyki żywieniowe, jak i tryb życia. Nie bez znaczenia pozostaje też kontakt z innymi ludźmi i utrzymywanie więzi społecznych. Dzięki poniżej opisanym zasadom otyłość wśród kobiet w Japonii to rzadkość.

Głównym sekretem Japonek jest dieta, oparta na zdrowym, nieprzetworzonym jedzeniu. Kobiety tej nacji uwielbiają warzywa w tym rzodkiew daikon, bakłażany i warzywa krzyżowe, co dostarcza im błonnika, utrzymującego na długo poczucie sytości. Ponadto jedzą one dużo morskich ryb, które dostarczają im zdrowych tłuszczów omega-3, działających przeciwzapalnie. Co ważne jedzą mało mięsa (trzy razy mniej niż np. Amerykanie), a dieta bogata w czerwone mięso dostarcza dużo niekorzystnych tłuszczów nasyconych oraz kalorii. W jadłospisie Japonek ważne miejsce zajmuje soja i jej pochodne produkty (w tym fermentowane) oraz lekkostrawny ryż. Japonki piją też dużo przyspieszającej metabolizm zielonej herbaty. Dieta Japonek zawiera więc mało tłuszczu, choć daje poczucie sytości. Japonki zjadają mniejsze porcje jedzenia niż kobiety w innych krajach zachodnich. Średnie dzienne spożycie kalorii na osobę w Japonii to ok. 2700 kcal zaś np. w USA jest to aż o 1000 kalorii więcej. Jeśli Japonki jedzą słodycze, są to zwykle małe porcje specyficznych słodyczy wytwarzanych często z czerwonej fasoli. Ważny jest też sposób serwowania posiłków. Dania podawane są najczęściej w pięknych kolorowych naczyniach i nie wypełnia się ich po brzegi. W czasie posiłku cała uwaga jest skoncentrowana na daniu, które je się powoli, delektując się każdym kęsem. Japonki stosują też wpajaną dzieciom od małego zasadę „hara hachi bunme” – czyli jedz, aż będziesz w 80 proc. pełen, innymi słowy nie przejadaj się. Japonki spożywają pożywne śniadanie, zbliżone charakterem do innych posiłków, które daje im poczucie sytości na długo i nie powoduje skoków cukru. W menu śniadaniowym pojawia się najczęściej zupa miso, miseczka ryżu z dodatkami takimi jak warzywa i kawałek grillowanej makreli czy omlet. Posiłek popijają filiżanką zielonej herbaty sencha. Japonki nie stosują diet. Są smakoszkami i chociaż niczego sobie nie odmawiają, nie tyją. Jak mówią, sekret tkwi w podejściu do jedzenia. Japonki myślą o jedzeniu jako o czymś pysznym i odżywczym, co nie stanowi dla nich zagrożenia. Zamiast rezygnować całkowicie ze swoich przysmaków, a potem obsesyjnie o nich myśleć po prostu jedzą je, ale w małych ilościach. To, co sprzyja szczupłej sylwetce kobiet z Japonii, to naturalny ruch. W ciągu dnia Japonki dużo chodzą pieszo i jeżdżą na rowerach. Dzięki temu są w doskonałej formie. Wybierają się często z przyjaciółkami na długie spacery i wyprawy piesze. Lubią też sport, jak golf czy baseball a firmy, w których pracują, często organizują im poranną gimnastykę przed pracą.

Spożywaj często te produkty, jeśli chcesz mieć zdrową i piękną skórę

