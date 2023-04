Poznaj sposób Azjatek na piękną cerę. Włącz te 3 produkty do diety

Azjatycka kuchnia obfituje w warzywa liściaste, rośliny strączkowe, owoce, produkty pełnoziarniste, zioła i przyprawy. Dostarcza organizmowi nie tylko składniki odżywcze, ale też cenne przeciwutleniacze, które chronią komórki przed uszkodzeniami powodowanymi przez wolne rodniki. Jeśli chcemy poprawić wygląd naszej skóry, sięgajmy po produkty, którymi żywią się Azjaci. Szczególnie polecane są: grzyby shiitake, algi, czyli inaczej glony (wakame i nori) oraz sezam (biały i czarny).

Grzyby shiitake odmładzają organizm od środka

Grzyby shiitake mają właściwości przeciwutleniające, przeciwdrobnoustrojowe i przeciwzapalne. Są doskonałym źródłem wielu witamin i składników mineralnych: selenu, żelaza, magnezu, potasu, fosforu, wapnia, sodu, cynku, manganu, oraz witamin z grupy B.Zapobiegają starzeniu się skóry, ujędrniając jej włókna i wzmacniają tkankę łączną. Badania wskazują, że regularne spożywanie tego rodzaju grzybów zapobiega tworzeniu się zmarszczek.

Algi pomogą skórze na dłużej zachować młody wygląd

Algi, inaczej glony, są zalecane w diecie osób, które chcą na długo zachować młody wygląd skóry i żyją w zanieczyszczonym środowisku. Najpopularniejszymi glonami są wakame i nori, które, jak wskazują badania, zawierają więcej wapnia niż mleko. Zawierają całe bogactwo makro- oraz mikroelementów, których potrzebuje nasz organizm: sód, wapń, potas, chlor, siarkę, fosfor, jod, fluor, selen, miedź, mangan, żelazo, witaminy (C, z grupy B, E, beta-karoten, kwas foliowy) oraz białko wysokiej próby. Zielone algi zawierają kwas alfa-linolenowy, czerwone zaś – kwas eikozapenaenowy, które należą do cennych dla organizmu kwasów omega-3 chroniących m.in. przed miażdżycą. Włączenie alg do jadłospisu gwarantuje nie tylko piękną cerę, ale też chroni przed cellulitem.

Sezam biały i czarny

Nasiona sezamu, zarówno białe, jak i czarne, są bogate w składniki odżywcze. 4 łyżki sezamu dostarczają ok. 200 kcal, 6 g białka, 15 g tłuszczu i 9 g węglowodanów. Taka porcja nasion pokrywa również dużą część zapotrzebowania na miedź, żelazo, magnez, wapń oraz cynk. W sezamie znajdziemy również przeciwutleniacze oraz substancje działające przeciwzapalnie. Stwierdzono w badaniach, że ziarna sezamu mają działanie antybakteryjne, przeciwwirusowe, a dodatkowo odżywiają i stymulują ukrwienie skóry. Jednym z przysmaków wykonanych z ziaren sezamu jest pasta tahini dodawana m.in. do humusu. Z nasion sezamu przyrządza się również chałwę. Można je dodawać też bezpośrednio do zup, dań mięsnych czy sałatek.

Wypróbuj przepis na zupę z wodorostów!

Przepis: Zupa z wodorostów zupa Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Japońska Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 4 Składniki 6 Grzybów Shiitake

4 saszetki Pasty Miso

110 g Makaronu Ramen

2 łyżeczki Sosu sojowego jasnego

1 łyżeczka Oleju z prażonego sezamu

10 g Wodorostów wakame

1 łyżeczka Sosu Sriracha

2 ząbki drobno pokrojone

1 cm korzenia imbiru drobno pokrojony

1 opakowanie tofu pokrojone w kostkę

1 mała cebula pokrojona w drobną kostkę

1/2 marchewki pokrojonej w kostkę

2 łyżeczki oleju do smażenia

500 ml wody

Szczypior do ozdoby Sposób przygotowania Namocz grzybyGrzyby shiitake mocz w ciepłej wodzie, aż będą miękkie i pokrój je w plastry. Podsmaż produktyW garnku rozgrzej olej, podsmażaj przez minutę cebulę, pastę z czosnku, imbiru, marchewkę i grzyby. Ugotuj zupęZalej wszystko wodą, dodaj pastę miso i sos sojowy. Doprowadź do wrzenia i gotuj na małym ogniu przez 7 minut. Na koniec wlej olej sezamowy. Dodaj makaronMakaron przygotuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu i wyłóż do misek, dodaj tofu i zalej zupą miso i udekoruj szczypiorem.

