Te kulinarne triki wyjdą ci na zdrowie. Stosuj je, jeśli jesteś na diecie

Te kulinarne triki nie wymagają żadnego zachodu, a jedynie drobnej korekty dotychczasowych zwyczajów. W łatwy sposób można nie tylko obniżyć kaloryczność potraw, ale też sprawić, że będą zdrowsze.

Zamień śmietanę na jogurt grecki

Kochasz gęste sosy i dipy do przekąsek? Wszędzie tam, gdzie dodajesz śmietanę, użyj gęstego jogurtu greckiego. Jogurt ma cztery raz mniej kalorii od śmietany! Jeśli jeszcze zamiast słonych przekąsek, położysz na stole pokrojone w paski warzywa lub warzywne chipsy – to możemy powiedzieć tylko jedno: zajadaj na zdrowie! Sosy na bazie jogurtu doskonale nadają się także do kanapek, mięs i sałatek.

Zamień tradycyjny makaron na makarony warzywne

Nie wyobrażasz sobie życia bez makaronu, a z drugiej strony chcesz ograniczać mączne potrawy? Postaw na proste makarony warzywne, np. popularny makaron z cukinii. Możesz go zrobić używając specjalnej temperówki, albo po prostu zrobić wstążki używając zwykłej obieraczki. Makaron z cukinii możesz jeść z ulubionymi dodatkami, tak jak zwykły makaron, a w bonusie masz dodatkową porcję warzyw na talerzu.

Zrób frytki pieczone zamiast smażonych

Jeśli lubisz frytki, trudno oczekiwać, że zrezygnujesz z tego przysmaku nawet na diecie. A my powiemy więcej: nie ma takiej potrzeby. Jednak, zamiast smażyć w głębokim tłuszczu, ułóż pokrojone w słupki ziemniaki na blaszce, skrop delikatnie olejem i po prostu upiecz! Są tak samo smaczne i nie musisz mieć po nich wyrzutów sumienia.

Zwiększ ilość warzyw w posiłku

Brzmi jak banał? Może i tak – ale to skuteczne i proste. Wystarczy tylko o tym pamiętać podczas przygotowywania posiłków. Podajesz obiad? Połóż obok surówki garść kiełków. Robisz kanapki? Nie zapomnij o kawałku pomidora lub papryki. Stosuj zasadę, aby wszędzie, gdzie tylko można dodawać świeże warzywa.

Zrób własną granolę

Granola może być dodatkiem do jogurtu i mleka, możesz nią posypać deser, albo po prostu chrupać ją jako przekąskę. Problem w tym, że dostępne w sklepie granole są napakowane cukrem do granic możliwości. Zrobienie domowej granoli nie jest trudne (przepis na domową granolę) i to ty decydujesz, jaki ma skład.

Zastąp mąkę pszenną mąką owsianą

Mąka owsiana to dużo zdrowsza i bezglutenowa alternatywa dla mąki pszennej. Możesz zrobić z niej naleśniki, wykorzystać ją do domowego pieczywa albo ciast. Mąka owsiana to nic innego, jak zmiksowane na pył płatki owsiane – możesz kupić taką mąkę w sklepie, a jeśli masz dobry mikser, możesz przygotować ją samodzielnie.

Czytaj też:

Spaghetti z cukinii z pesto i rybą. Przepis Leszka Wodnickiego dla „Wprost”Czytaj też:

Mango i kardamon to miks, który wysysa tłuszcz. Przepis na indyjski koktajl odchudzający