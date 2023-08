Spaghetti z cukinii z pesto i rybą. Przepis Leszka Wodnickiego dla „Wprost”

– Cukinii jest teraz mnóstwo, jest sezon na cukinię, więc po prostu korzystajmy – mówi Leszek Wodnicki. Jego danie to połączenie lekkiego spaghetii z cukinii z pesto, aromatyczną rybą i chrupiącą posypką.

Jak zrobić spaghetti z cukinii?

Jak podkreśla kucharz, najłatwiej zrobić spaghetti z cukinii przy pomocy specjalnej obieraczki – temperówki. Ale nie jest ona niezbędna. – Taki makaron można też zrobić krojąc cukinię na wstążki obieraczką i potem nożem robimy julienne, czyli cieniutkie paseczki – mówi Leszek Wodnicki. Zwraca uwagę, aby makaron z cukinii smażyć krótko i na dobrze rozgrzanej patelni. Ważne jest również, aby wybrać do zrobienia dania twardą cukinię.

Do posypki w przepisie używamy gotowego panko (do kupienia w sklepach z żywnością azjatycką), ale śmiało można panko zastąpić bułką tartą i dokładnie tak samo przygotować. – My wykorzystaliśmy w naszym daniu polędwicę z dorsza, ale może to być też każda inna ryba. Świetnie będzie tu pasował także sandacz – dodaje Leszek Wodnicki.

Przepis: Spaghetti z cukinii z pesto z pietruszki, dorszem i chrupiącą ziołową posypką Proste i lekkie danie obiadowe. W roli głównej cukinia i ryba Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Fusion Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 4 Składniki 600 g polędwicy z dorsza pokrojonej na 4 równe porcje

400 g cukinii

50 g masła

50 g oleju roślinnego

dwa ząbki czosnku

gałązki oregano i tymianku

PESTO Z NATKI PIETRUSZKI

30 g bazylii

60 g natki pietruszki

50 g orzechów nerkowca

ząbek czosnku

10 g soku z cytryny

30 g tartego parmezanu

100 g oliwy z oliwek

sól do smaku

POSYPKA ZIOŁOWA Z PANKO

250 g panko

20 g liści natki pietruszki

10 g liści bazylii

50 g masła

DO DEKORACJI

20 g mikroliści lub kiełków Sposób przygotowania Uszykuj składniki Przygotuj pesto Usmaż rybę Zrób spaghetti z cukinii Usmaż cukinię z pesto Zrób posypkę Zaserwuj danie

Leszek Wodnicki to półfinalista drugiej edycji polskiego programu MasterChef. „Oddał fartucha” dopiero w 11 odcinku. Jak sam przyznaje, gotowanie to jego życie i prawdziwa pasja. Jedzenie to nie tylko zaspokajanie głodu, ale również spotkania ze znajomymi, dyskusje, próbowanie nowych smaków. W gotowaniu lubi kreatywność, poszukuje nowych kulinarnych wyzwań. Kuchnia w jego wykonaniu nawiązuje do najlepszych tradycji kuchni śródziemnomorskiej oraz nowoczesnej kuchni europejskiej. Otwierając 8 lat temu swoją szkołę gotowania „Kulinarne Atelier”, spełnił swoje największe marzenie. W plebiscycie Mistrzowie Smaku w 2022 roku zdobył tytuł Kucharza Roku w województwie zachodniopomorskim. Jego autorskie przepisy pojawiają się cyklicznie (w każdy weekend) na wprost.pl.

