Pierwszy raz zrobiłam kotlety mielone z tym dodatkiem. Nigdy wcześniej nie były tak smaczne

Kotlety mielone można przygotowywać na wiele różnych sposobów. Ich smak i konsystencja mogą być wzbogacane różnymi przyprawami, ziołami czy dodatkami, takimi jak cebula, czosnek czy jajko, co sprawia, że potrawa ta wcale nie musi być nudna. Znamy patent, dzięki któremu wasze kotlety mielone wyjdą wyjątkowo pyszne. Jeśli macie ochotę na więcej kuchennych eksperymentów – koniecznie wypróbujcie też przepis na kotlety bez jajek.

Patent na cudownie soczyste kotlety mielone

Co należy zrobić, żeby kotlety mielone były nieziemsko smaczne i bardzo soczyste? Wystarczy, że dodacie do nich boczek. Ten z pozoru zwykły produkt naprawdę potrafi odmienić to danie. Dzięki niemu kotlety będą miały też bardziej wyrazisty smak. Będzie to ciekawym urozmaiceniem, które sprawi, że każdy jeszcze chętniej zje to danie. Dodanie boczku do kotletów mielonych to doskonały sposób, by wzbogacić nie tylko smak, ale też teksturę potrawy. Kawałki boczku dodadzą mu ciekawej chrupkości. Na kilogram mięsa mielonego będziecie potrzebować około 35 dkg boczku. Najpierw należy go pokroić i podsmażyć, a następnie wymieszać z pozostałymi składnikami (gdy lekko przestygnie).

Jak zrobić pyszne kotlety mielone? Porady

Żeby wasze kotlety mielone wyszły wspaniale soczyste – poza boczkiem dodajcie do mięsa także podsmażoną cebulkę (nada całej potrawie również wspaniałego aromatu). Ciekawym sposobem jest też wykorzystanie do kotletów mielonych namoczoną wcześniej w mleku, a następnie odciśniętą z niego kajzerkę. Dodanie do farszu takiej bułki namoczonej w mleku pomoże związać wilgoć i zapobiegnie przesuszeniu mięsa podczas smażenia. Najlepsze kotlety wyjdą z mieszanki różnych mięs, na przykład z mięsa cielęcego lub wołowego z dodatkiem wieprzowiny. To właśnie między innymi tłuszcz odpowiada za miękkość i pulchność tej potrawy.

Istotny jest także wybór odpowiedniego mięsa – nie może być ono zbyt chude. Pamiętajcie też, że smażenie kotletów na zbyt wysokim ogniu może spowodować, że szybko stracą wilgoć. Żeby kotlety były chrupiące z zewnątrz, a soczyste w środku musicie smażyć je na rozgrzanym wcześniej tłuszczu. Dobrze sprawdzi się do tego na przykład smalec lub klarowane masło. Smażenie należy więc rozpocząć na dużym ogniu, a potem go lekko zmniejszyć. Sprawdźcie też, jak odgrzewać kotlety mielone, by były jeszcze smaczniejsze.

Co jeszcze warto dodać do kotletów mielących?

Żeby wasze kotlety mielone zachwycały smakiem, warto dodać do nich odpowiednie przyprawy. Poza solą postawcie również na:



bazylię,

oregano,

tymianek,

majeranek,

natkę pietruszki,

koperek,

czosnek.

Na tym jednak nie koniec. Możecie też umieścić wewnątrz kotletów małą porcję sera, na przykład mozzarelli lub sera feta. Po upieczeniu ser roztopi się, nadając kotletom niezwykłego smaku.

