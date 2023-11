Co zrobić, żeby ziemniaki nie rozpadły się podczas gotowania? Dodajcie ten płyn, a zdziała cuda

Bez ziemniaków trudno wyobrazić sobie większą część klasycznych, polskich potraw. Używa się ich do przygotowania między innymi pierogów, zapiekanek ziemniaczanych, ale są też obowiązkowym dodatkiem do kotletów czy gołąbków. Gotowanie ziemniaków z pozoru wydaje się banalnie prostą czynnością. Wystarczy wlać wodę do garnka, wrzucić ziemniaki, dodać odrobinę soli i poczekać dłuższą chwilę, aż będą odpowiednio miękkie. I rzeczywiście tak jest, jednak najlepsze gospodynie i wybitni szefowie kuchni znają triki, dzięki którym ta zwykła potrawa staję się naprawdę wybitnie smaczna.

Co zrobić, żeby ziemniaki nie rozpadły się podczas gotowania?

Żeby ziemniaki były jeszcze smaczniejsze, a do tego nie rozpadły się w trakcie gotowania – wystarczy wykorzystać banalnie prosty patent. Polega on na dodaniu do nich odrobiny specjalnego płynu. Chodzi o sok z cytryny. I choć to połączenie wydaje się dość absurdalne, to uwierzcie, że naprawdę działa cuda.

Wystarczy, że dodacie dwie małe łyżki soku z cytryny. Sprawi to, że ziemniaki nie będą wodniste, nie rozpadną się podczas gotowania, ale też zyskają lepszy smak – cytryna świetnie go uwydatni, ale przy okazji nie zdominuje. Podczas jedzenia ziemniaków smak cytryny nie będzie wyczuwalny (jeśli oczywiście nie przesadzicie z ilością soku), jednak wpłynie na kształt i strukturę warzywa. Kartofle gotowane w wodzie z tym dodatkiem zyskują także lepszy wygląd – nie będą ciemniały, co jest szczególnie istotne, jeśli planujecie wykorzystać je na przykład do sałatki. Nie będą się także rozkruszać podczas krojenia, tylko zachowają nadany im kształt, na przykład kostek.

Inne sposoby na to, żeby ziemniaki nie były rozgotowane

Ziemniaki to podstawa wielu dań, jednak chyba każdemu z nas choć raz zdarzyło się, że ziemniaki się rozgotowały. Co zrobić, by temu zapobiec? Jeśli nie macie pod ręką cytryny, by użyć soku z niej, skorzystajcie z innych sposobów. Jednym z nich jest dodanie do gotujących się ziemniaków odrobiny masła. Dzięki temu nie rozgotują się, ale poprawi się również ich smak.

Kolejny patent polega na dolaniu minimalnej ilości octu – jest to dobra alternatywa dla soku z cytryny i świetny sposób na ugotowanie ziemniaków dla tych, którzy lubią nieco ostrzejsze smaki. Warto spróbować tego połączenia, ponieważ ma ono naprawdę wielu zwolenników.

Jak gotować ziemniaki? Najważniejsze zasady

Żeby wasze ziemniaki po ugotowaniu wyszły naprawdę smaczne, musicie pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Pierwsza z nich dotyczy wyboru odpowiednich ziemniaków. Niektóre gatunki nadają się najlepiej do potraw typu purée (np. odmiany mączyste), a inne lepiej smakują w sałatkach czy marynowane (np. odmiany woskowe). Koniecznie sprawdźcie też wcześniej, jak kupić dobre ziemniaki.

Dodatkowo, jeśli gotujecie większe ziemniaki, warto je pokroić na mniejsze kawałki, aby ugotowały się równomiernie i szybciej. Aby sprawdzić, czy ziemniaki są gotowe, można delikatnie nakłuć je widelcem. Jeśli wchodzi on łatwo, ziemniaki są gotowe. Przed jedzeniem warto sprawdzić też, z jakimi produktami lepiej nie łączyć ziemniaków – w ten sposób unikniecie wzdęć.

