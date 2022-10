Odgrzewane kotlety mielone mogą być smaczniejsze niż świeże. Zastosuj ten trik

Kotlety mielone to ulubione danie Polaków. Są proste w przygotowaniu, smaczne i pożywne. Zazwyczaj przygotowuje się je z większej ilości mielonego mięsa, żeby jeść je przez dwa lub trzy dni. Usmażone wcześniej kotlety, czekają kilka dni w lodówce, aż podasz je na talerzu. Jak wiadomo, takie warunki nie sprzyjają zachowaniu soczystości. Co zrobić, by były one równie smaczne i soczyste, a może nawet lepsze niż smażone na świeżo?

Jak odgrzewać kotlety mielone, by były jeszcze lepsze?

Wiele osób po wyciągnięciu kotletów z lodówki wkłada je po prostu do kuchenki mikrofalowej. Ekspertka odradza jednak taki sposób, bo jej zdaniem odgrzane w ten sposób mięso staje się suche. Jak zatem odgrzać kotlety, by były wilgotne w środku, miękkie i pełne smaku?

Odgrzewaj kotlety na patelni

Na natłuszczonej patelni należy rozgrzać odrobinę wody. Następnie położyć na niej zimne kotlety i przykryć pokrywką. Wytworzona para doskonale nawilży mięso. Na koniec można dodać nieco tłuszczu i delikatnie obsmażyć mielone. Tak odsmażone kotlety będą wyjątkowo soczyste w środku oraz rumiane i chrupiące na zewnątrz. Zdecydowanie lepsze niż pierwszego dnia.

Jakie mięso wybrać, by kotlety były smaczne i soczyste?

Aby przygotować smakowitą potrawę, musicie postawić na jakość jej głównego składnika. Gotowe, mielone mięso to rozwiązanie awaryjne, gdy brakuje wam czasu i możliwości kupna lepszej jakości mięsa – doradza ekspertka. Warto wybrać się do sklepu mięsnego lub do rzeźnika i tam kupić ładny kawałek mięsa wieprzowego i następnie zmielić je w domu. Ważne, by mięso miało w sobie trochę tłuszczu, który sprawia, że przyrządzone z niego kotlety są wilgotne. Ci, którzy dbają o linię, zamiast wieprzowego mięsa powinni wybrać drób.

Pamiętaj, żeby do kotletów podać warzywa

Mięso jest naturalnie sycące, ponieważ jest bogate w białko. Nie zawiera jednak błonnika i minerałów, witamin i przeciwutleniaczy. Do mięsnego dania najlepiej więc podać warzywną sałatkę.

