Jedzenie tego produktu zamiast mięsa zmniejsza poziom cholesterolu. Efekty już po kilku tygodniach

Tłuszcze nasycone, które są obecne w czerwonym mięsie, wędlinach przemysłowych czy podrobach prowadzą do podwyższenia poziomu cholesterolu we krwi. Taki stan jest niebezpieczny dla naszego zdrowia, ponieważ może skutkować poważnymi chorobami, między innymi zawałem. Wysoki cholesterol może też przyczynić się do rozwoju miażdżycy czy choroby niedokrwiennej serca. Warto więc sięgnąć po roślinne zamienniki mięsa, które cieszą się coraz większą popularnością.

Ten zamiennik mięsa zmniejsza poziom cholesterolu

Choć oczywiste jest, że roślinne zamienniki mięsa pozytywnie wpływają na nasze zdrowie, a zwłaszcza poziom cholesterolu, to okazuje się, że bezkonkurencyjne w tej kwestii są grzyby – dokładnie chodzi o mykoproteinę, czyli białko wyprodukowane z grzyba.

Dowodem na ich dobroczynne działanie na nasz organizm jest między innymi najnowsze badanie, którego wyniki zostały opublikowane na łamach „Clinical Nutrition”. Trwało ono cztery tygodnie i wzięły w nim udział 72 osoby, które miały od 18 do 70 lat. Wszyscy uczestnicy mieli wskaźnik masy ciała (BMI) równy lub wyższy niż 27,5 (co wskazuje na nadwagę). Badacze zakładali, że to kryterium odpowiada również za podwyższony poziom cholesterolu. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwsza z nich w czasie eksperymentu spożywała ryby i mięso, a druga z kolei grzyby bogate w mykoproteiny. Okazało się, że po miesiącu badania osoby, które jadły grzyby, miały niższy o 10 procent poziom złego cholesterolu. Dodatkowo zmniejszył się także poziom cukru w ich krwi.

Nowy sposób na zmniejszenie cholesterolu

Ludzie mogą wpływać na swój poziom cholesterolu poprzez zmianę stylu życia, w tym zmianę diety. Jeśli kolejne badania potwierdzą te wyniki, spożywanie mykoproteiny może stać się kolejnym narzędziem, które pomoże ludziom utrzymać odpowiedni poziom cholesterolu.

„Jak dotąd badaliśmy pozytywny wpływ mykoprotein w ściśle kontrolowanych warunkach laboratoryjnych. Nie byliśmy pewni, czy sprawdzi się to w »normalnym życiu«. Nasze ustalenia są bardzo obiecujące. Wystarczy kilka tygodni stosowania odpowiedniej diety, by zauważyć pozytywne efekty” – komentuje autor badania dr George Pavis. Należy pamiętać jednak o tym, że przeprowadzone badanie miało pewne ograniczenia – trwało krótko i obejmowało niewielką grupę osób. Konieczne są więc dalsze analizy. „Jak dokładnie zachodzi ta zmiana w poziomie cholesterolu, nie jest jasne. Sądzimy, że jest to spowodowane rodzajem i ilością błonnika znajdującego się w jedzeniu Quorn, w szczególności w mykoproteinie” – dodał badacz.

O jakie dokładnie grzyby chodzi?

„Pokazujemy, że gdy uczestnikom dostarcza się produkty Quorn do spożycia w domu przez 4 tygodnie, ich poziomy »całkowitego« i »złego« cholesterolu spadają o 5-10 procent. To naprawdę obiecujący spadek w tak krótkim czasie. Teraz musimy zobaczyć, co się stanie, jeśli przedłużymy ten czas, być może do 3 lub 6 miesięcy” – dodał autor badania.

Mykoproteina pochodzi z grzyba i jest bogata w białko. Produkty z mykoproteiną mogą być substytutem źródeł zwierzęcego białka, takich jak mięso czy ryby. Quorn, czyli taki właśnie substytut mięsa z mykoproteinami, jest sprzedawany w wielu krajach świata zarówno jako półprodukt do dalszej obróbki, ale także w postaci kotletów czy kiełbasek.

