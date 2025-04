To najlepszy chleb z Biedronki zdaniem dietetyka. Jest tani, zdrowy i smaczny

Często, stojąc przy półce z pieczywem, sięgamy po „pierwszy lepszy” chleb, nie zastanawiając się nad jego składem czy wartością odżywczą. To błąd, który może mieć wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Nie każdy chleb jest sobie równy — wiele z nich zawiera ulepszacze, cukier czy konserwanty. Wybór odpowiedniego pieczywa powinien być jednak świadomy, bo to podstawowy element naszej codziennej diety.

Najlepszy chleb z Biedronki

Dietetyk Dominika Hatala w opublikowanym przez siebie nagraniu wskazała, który chleb z Biedronki jej zdaniem jest najlepszy. Ma on tylko trzy składniki, 62,5 procent składu to mąka żytnia, a do tego woda i sól. Jak przekonuje ekspertka – prościej się już nie da. Co więcej, 100 gramów tego chleba dostarcza nam 210 kcal i 5 gramów błonnika pokarmowego. Za cały bochenek (450 gramów) musimy zapłacić jedynie 3 zł 85 gr. Chodzi o chleb żytni 100% bez dodatku drożdży.

Należy zwrócić uwagę na zawartość błonnika pokarmowego w tym chlebie – jest to ważny składnik z kilku powodów. Błonnik pokarmowy odgrywa bardzo istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu trawiennego. Wspomaga perystaltykę jelit, zapobiegając zaparciom, oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała poprzez dawanie uczucia sytości.

Jak wybierać dobry chleb?

Wybierając dobry chleb, warto zwracać uwagę przede wszystkim na jego skład – im krótsza i bardziej naturalna lista składników, tym lepiej. Najzdrowsze są chleby pełnoziarniste, na zakwasie, bez dodatku cukru, konserwantów i różnego rodzaju polepszaczy. Dobrze, jeśli mąka znajduje się w składzie na jednym z pierwszych miejsc i jest to mąka żytnia lub razowa. Warto też sprawdzić, czy chleb zawiera błonnik, ziarna i nasiona, które zwiększają jego wartość odżywczą. Unikaj produktów oznaczonych jako „ciemne” lub „wielozbożowe”, jeśli nie mają dokładnie opisanego składu – często są barwione karmelem i nie mają wiele wspólnego z pieczywem pełnoziarnistym. Jeśli nie masz jednak ochoty kupować pieczywa w sklepie, to koniecznie zobacz, jak zrobić szybki i pyszny chleb samodzielnie w domu.

