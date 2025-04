Twoje jelita ci podziękują. Wystarczy 1 prosta zmiana, którą zdradza ekspert

Zdrowe jelita odgrywają kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu całego organizmu. To właśnie w nich zachodzi wchłanianie składników odżywczych, które są dla nas niezbędne. Dobrze działające jelita wspierają odporność, pomagają utrzymać równowagę hormonalną. Zaburzenia mikroflory jelitowej mogą prowadzić do stanów zapalnych, problemów trawiennych, a nawet chorób autoimmunologicznych. Dlatego warto pamiętać o tym, że dbanie o jelita to inwestycja w zdrowie całego organizmu.

Jak błyskawicznie poprawić stan jelit?

Prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska specjalizuje się w dziedzinie żywienia człowieka. Ekspertka w opublikowanym przez siebie nagraniu podała prosty przepis na to, jak błyskawicznie poprawić stan mikrobioty jelitowej. Okazuje się, że wystarczy to, co kochają Polacy, czyli ziemniaki, jednak odpowiednio przygotowane.

Jest sposób, żeby spowodować, że ten sam ugotowany ziemniak będzie mniej przyjazny dla naszej tkanki tłuszczowej, a bardziej przyjazny dla mikrobioty jelitowej – wyjaśniła specjalistka.

Okazuje się, że wystarczy jedna, prosta czynność, by zadbać o zdrowie swoich jelit. Chodzi o schłodzenie ziemniaków po ugotowaniu (to samo dotyczy ryżu i makaronu).

Takie wystudzone ziemniaki zawierają więcej opornej skrobi, czyli skrobi, z której my nie skorzystamy, ale skorzysta mikroobiota jelitowa. Mikrobiota jelitowa nakarmiona taką skrobią fantastycznie się rozwija – powiedziała profesor Stachowska.

Specjalistka jednak przypomina o tym, by zachować rozsądek, bo nawet taka oporna skrobia jedzona w nadmiarze może spowodować, że zaczniemy tyć.

Jak jeszcze dbać o zdrowie jelit?

Aby zadbać o zdrowie jelit, warto przede wszystkim spożywać produkty bogate w błonnik pokarmowy, takie jak warzywa, owoce, rośliny strączkowe czy pełnoziarniste zboża, ponieważ wspierają one rozwój korzystnych bakterii jelitowych. Unikanie wysoko przetworzonej żywności, zawierającej konserwanty, sztuczne dodatki i nadmiar cukru, również ma ogromne znaczenie dla utrzymania równowagi mikroflory. Regularne picie wody pomaga w prawidłowym trawieniu i zapobiega zaparciom. Dobrym nawykiem jest też włączanie do diety produktów fermentowanych, takich jak jogurt naturalny, kefir czy kiszonki, które zawierają probiotyki.

