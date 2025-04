Makłowicz o wielkanocnym żurku: bez tego składnika to „nędzny żureczek”

Żurek to jedna z najbardziej charakterystycznych polskich zup – lekko kwaśna, aromatyczna i rozgrzewająca. Swój wyjątkowy smak zawdzięcza zakwasowi oraz dodatkom takim jak biała kiełbasa, jajko i wędzonka. Choć można go jeść przez cały rok, szczególne miejsce zajmuje na wielkanocnym stole. Tym bardziej ważne jest, by smakował wtedy naprawdę wyjątkowo.

Jak zrobić pyszny żurek? Patent Roberta Makłowicza

Każdy region Polski ma swoją wersję żurku, a więc w wielu domach przygotowuje się go nieco inaczej. Robert Makłowicz podkreśla, jak ważną rolę w tej zupie odgrywa jeden składnik. Dla wielu osób może być to lekkim zaskoczeniem, ponieważ znany kucharz do żurku dodaje czosnek. To właśnie ten składnik, zdaniem Roberta Makłowicza, jest kwintesencją smaku tej zupy.

Ilość czosnku jest uzależniona od tego, jak mocno czosnkowy żur chcemy osiągnąć. Ja przyznam się szczerze, jeśli nie czuję intensywnego smaku czosnku w żurze, to taki żur mam za nic. To po prostu jest jakiś nędzny i straszny żureczek – wyjaśnił Robert Makłowicz.

Najważniejsze zasady gotowania żurku

Aby żurek był pyszny, kluczowy jest dobrej jakości zakwas – najlepiej domowy, naturalnie sfermentowany, bo to on nadaje zupie charakterystyczny smak i aromat. Zobacz, jak zrobić taki domowy zakwas. Ważne jest też, by gotować żurek na esencjonalnym wywarze – na przykład z wędzonych żeberek, boczku lub kiełbasy, co doda głębi. Nie należy od razu dolewać całego zakwasu – warto robić to stopniowo, próbując, żeby nie przesadzić z kwaśnością. Aby żurek wyszedł naprawdę smaczny, należy zadbać o każdy detal. Po dodaniu zakwasu bardzo ważne jest, by nie gotować zupy zbyt gwałtownie – najlepiej pozwolić jej delikatnie pyrkać, by smaki mogły się dobrze połączyć. Przed podaniem warto spróbować żurku i ewentualnie doprawić – czasem wystarczy szczypta soli, pieprzu albo odrobina majeranku, by wydobyć z niego pełnię smaku. Na koniec – żurek można podać klasycznie w talerzu, jednak jeszcze więcej uroku ta zupa będzie mieć, gdy zaserwujecie ją w chlebowych miseczkach.

