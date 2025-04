Biedronka obniża cenę dobrego masła do 5 zł. Spiesz się, bo tak tanio będzie tylko przez dzień

Najnowsza promocja na masło w Biedronce trwa tylko jeden dzień. Zaczyna się i kończy w środę, 16 kwietnia 2025 roku. Jeśli więc chcesz uzupełnić kuchenne zapasy, lepiej nie zwlekaj z zakupami. Tak tanie i dobre smarowidło będzie się rozchodzić jak świeże bułeczki, zwłaszcza teraz. W końcu to nieodzowny składnik wielu świątecznych potraw oraz wypieków, na przykład wielkanocnych babek czy mazurków. Dlatego nie zwlekaj i łap okazję na odciążenie domowego budżetu, zanim ktoś cię ubiegnie. Sprawdź, jak skorzystać z oferty.

Dobre masło niemal za półdarmo w Biedronce

Oferta obejmuje Masło Extra Polskie marki Mlekovita. Jeśli włożysz do koszyka pięć kostek smarowidła za jedną sztukę zapłacisz tylko 5 złotych. Możesz zatem zdobyć kilogram dobrego produktu w bardzo atrakcyjnej cenie. W „normalnych” warunkach (poza akcją promocyjną) koszt jednego opakowania wskazanego wyżej tłuszczu wynosi bowiem 9 złotych i 49 groszy. Obniżka jest więc naprawdę spora. Sięga 47 procent. Pamiętaj przy tym o jednej bardzo ważnej kwestii – z rabatu mogą skorzystać wyłącznie członkowie programu lojalnościowego Moja Biedronka. Chodzi o klientów, którzy posiadają dedykowaną kartę lub aplikację na swoim telefonie komórkowym. Nie zapominaj też, że sieć nałożyła na kupujących limity. Nie można nabyć więcej niż 5 kostek masła na jedno konto Moja Biedronka.

Jak przechowywać masło?

Masło najlepiej trzymać w lodówce, w szczelnie zamykanym opakowaniu, jak najdalej od produktów wydzielających intensywne zapachy. Jeśli wiesz, że nie zużyjesz całego zakupionego smarowidła w najbliższym czasie, podziel je na mniejsze porcje i wsadź do zamrażarki. Dzięki temu wydłużysz jego okres przydatności do spożycia, nawet do trzech miesięcy. Pamiętaj jednak, że raz rozmrożonego produktu nie należy zamrażać ponownie. Takie działanie niesie za sobą poważne konsekwencje i może doprowadzić do niebezpiecznego zatrucia.

