Tak miód traci swoje właściwości. Nieświadomie pozbawiałam ten produkt tego, co najcenniejsze

Miód to naturalnie słodki i pyszny dodatek do wielu potraw. Ma również dużo cennych prozdrowotnych właściwości. Jest doskonałym źródłem antyoksydantów, które pomagają w zwalczaniu wolnych rodników i chronią organizm przed stresem oksydacyjnym, co może zmniejszać ryzyko wielu chorób. Dodatkowo jest on bogaty w mikroelementy takie jak: magnez, fosfor, żelazo, potas, wapń oraz witaminę A, B oraz C. Działa bakteriobójczo, sprawdzi się również jako „lek” na wrzody żołądka, a także pomaga obniżać ciśnienie krwi i ma właściwości przeciwzapalne. Zdarza się jednak, że nieświadomie pozbawiamy to „płynne złoto” jego najcenniejszych właściwości.

Przez ten błąd miód traci swoje cenne właściwości

Często połączeniem wręcz idealnym wydaje nam się miód i herbata. Okazuje się jednak, że wcale nie jest ono takie dobre. Wynika to z faktu, że miód często dodajemy w nieodpowiednim momencie, a przez to pozbawiamy go jego cennych właściwości. Korzyści takiego naturalnego miodu osłabiają się pod wpływem gorąca – w tym gorącej wody, którą przecież zalewamy herbatę. Ta sama zasada dotyczy ciepłej wody z miodem. Najważniejszym enzymem, który jest zawarty w miodzie i ma działanie bakteriobójcze, jest inhibina. Jest on jednak niezwykle wrażliwy na ciepło i zaczyna się rozkładać już w temperaturze 42 stopni Celsjusza (przypominamy, że temperatura wrzącej wody wynosi około 100 stopni Celsjusza). To właśnie z uwagi na ten cenny enzym nie zaleca się dodawania miodu do herbaty (lub innych ciepłych napojów) zaraz po zalaniu jej wrzątkiem.

Nie powinniście więc tego robić, jeśli zależy wam na czerpaniu z właściwości zdrowotnych miodu. Odczekajcie, aż napój ostygnie i dopiero dodajcie odpowiednią ilość miodu. Nie musicie czekać, aż napój będzie zimny – jeśli sami jesteście w stanie się go napić i was nie parzy, to znaczy, że możecie wtedy dodać też to „płynne złoto”. To, kiedy dodacie miód do herbaty lub gorącej wody nie ma znaczenia, jeśli traktujecie go jedynie jako słodki zamiennik cukru.

Jak przechowywać miód, by zachował swoje dobroczynne właściwości?

Właściwe przechowywanie miodu jest bardzo ważne, by móc cieszyć się korzyściami, jakie płyną z jego spożywania. Żeby utrzymać jakość i lecznicze właściwości miodu nie należy przechowywać go w podwyższonej temperaturze – najlepiej, jeśli nie będzie ona przekraczała 25 stopni Celsjusza (optymalna to poniżej 18 stopni Celsjusza). Niezwykle ważne jest również, by nie wystawiać miodu na bezpośrednie działanie słońca. Należy też unikać przechowywania go w skrajnych temperaturach – może to wpływać na jego jakość, ale też powodować rozwarstwianie tego produktu.

Miód najlepiej więc przechowywać w zaciemnionej spiżarni lub szafce kuchennej oddalonej od piekarnika. Unikajcie też stawiania go na blacie kuchennym, ponieważ wtedy z łatwością dotrą do niego promienie słoneczne, a to działa niekorzystnie. Jeśli nie macie odpowiedniego miejsca w swojej kuchni – możecie trzymać miód w lodówce. Pamiętajcie, że im niższa temperatura, tym dłużej produkty spożywcze zachowują swoje wartości odżywcze. Słoik musi być wtedy jednak szczelnie zakręcony, ponieważ miód pochłania obce zapachy. W przypadku takiego przechowywania miód po wyjęciu od razu z lodówki będzie twardy, ponieważ pod wpływem zimna szybko się krystalizuje. Sprawdźcie też, jak wybrać dobry miód.

