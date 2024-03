Dietetyczne ciasto marchewkowe bez cukru robi furorę. Wybieram do niego też konkretny rodzaj mąki

Kiedy jesteśmy na diecie, często mamy ochotę na coś słodkiego. W takich momentach warto sięgnąć po dietetyczne przekąski, które nie tylko zaspokoją naszą chęć zjedzenia jakichś słodkości, ale będą też bardziej przyjazne dla naszego zdrowia. Wybierając takie opcje, możemy cieszyć się cudownym smakiem bez wyrzutów sumienia spowodowanych spożyciem zbyt dużej ilości kalorii, co skutecznie może zniweczyć nasze wysiłki włożone w odchudzanie. Dietetyczne ciasta również stanowią świetną alternatywę dla tradycyjnych wypieków. Jednym z nich jest fit ciasto marchewkowe, które smakuje naprawdę doskonale.

Jak zrobić ciasto marchewkowe w wersji fit? Przepis

Ciasto marchewkowe to przekąska, której naprawdę trudno się oprzeć. Nie musicie tego robić, nawet jeśli jesteście na diecie. Wystarczy, że przygotujecie ten smakołyk w nieco zmienionej wersji. Chodzi o to, by zamiast cukru użyć miodu. Postawcie też na odpowiedni rodzaj mąki – wybierzcie mąkę owsianą. Jest to doskonały zamiennik mąki pszennej. Zawiera ona duże ilości błonnika, a do tego korzystnie wpływa na pracę jelit – usprawnia metabolizm i przyspiesza przemianę materii, co jest szczególnie ważne dla osób, które walczą z niechcianymi kilogramami.

Przepis: Dietetyczne ciasto marchewkowe Takie fit ciasto marchewkowe smakuje tak samo dobrze jak jego klasyczna wersja. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 45 min. Liczba porcji 6 Składniki 80 g mąki owsianej pełnoziarnistej

2 łyżki miodu

cynamon

imbir mielony

30 g orzechów włoskich

90 g marchewki

2 jaja

60 ml oleju kokosowego

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

1/2 łyżeczki sody oczyszczonej Sposób przygotowania ŚcieranieNajpierw zetrzyjcie marchew na tarce o małych oczkach. Rozgrzejcie w tym czasie też piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Przygotowanie ciastaW dużej misce ubijcie jajka na puszystą pianę. Podczas ubijania jajek dodajcie też miód i olej rzepakowy. Później dodajcie proszek do pieczenia, sodę oczyszczoną, odrobinę imbiru i cynamonu. Do powstałej masy dorzućcie startą marchewkę, a całość porządnie wymieszajcie. Stopniowo wsypujcie wtedy też mąkę. Na koniec dodajcie posiekane orzechy i ponownie wymieszajcie. PieczenieWyłóżcie formę na ciasto papierem do pieczenia. Przelejcie powstałą masę i pieczcie przez 45 minut. Po tym czasie wasze ciasto powinno być pięknie rumiane.

Dietetyczne ciasto marchewkowe jest też zdrowe

Głównym składnikiem ciasta marchewkowego, jak sama nazwa wskazuje, jest marchewka. Warzywo to jest niezwykle zdrowe, ale sprzyja też utracie nadprogramowych kilogramów – jest niskokaloryczne (zawiera jedynie około 27 kcal na 100 g), a do tego jest bogate w błonnik pokarmowy, który sprawia, że czujemy się dłużej syci oraz korzystnie wpływa na trawienie.

Marchewka jest warzywem, które posiada bardzo dużą ilość witamin. Jest doskonałym źródłem witaminy A, która korzystnie działa na nasz wzrok, ale też jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania systemu odpornościowego. Dodatkowo jest również bogata w antyoksydanty, które pomagają zwalczać wolne rodniki i chronią organizm przed chorobami serca oraz nowotworami. Marchewka jest także świetnym źródłem karotenoidów, które wspierają pracę układu odpornościowego.

Po jakie jeszcze przekąski warto sięgać podczas odchudzania?

Podczas odchudzania wcale nie musicie rezygnować ze słodyczy. W naprawdę szybki i prosty sposób można przygotować dietetyczne zamienniki ulubionych ciast. Koniecznie spróbujcie fit tiramisu lub dietetycznej napoleonki.

Podczas robienia takich fit smakołyków pamiętajcie o tym, by ograniczyć ilość dodanego cukru, stosując naturalne substytuty, takie jak stewia, erytrytol lub ksylitol – to znacząco obniży ilość kalorii w cieście. Dodatkowo ograniczcie ilość używanego tłuszczu (i postawcie na jego lepszą jakość) – masło możecie spróbować na przykład zastąpić oliwą z oliwek. Ważne jest również, żeby ograniczyć kaloryczne dodatki, nawet jeśli są zdrowe. Chodzi na przykład o orzechy, rodzynki czy daktyle. Korzystajcie też z niskokalorycznego nabiału (zamiast śmietany wybierzcie gęsty jogurt naturalny).

