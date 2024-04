Ten sok to mój sposób na zdrowie, młodość i figurę. Ma 3 razy więcej witaminy C niż pomarańcze

Picie koktajli owocowych i warzywnych to świetny sposób na dostarczenie organizmowi niezbędnych składników odżywczych. Te pyszne napoje nie tylko smakują wyśmienicie, ale także niosą wiele korzyści dla naszego zdrowia. Zawierają one bogactwo witamin, minerałów i antyoksydantów, które wspierają nasz układ odpornościowy i pomagają w walce z chorobami. Regularne spożywanie koktajli z warzyw i owoców może również pomóc w utrzymaniu prawidłowej wagi ciała – warto sięgać więc po nie także podczas odchudzania.

Sok z jarmużu – sposób na zdrowie i młodość

Pijąc sok z jarmużu (ale też przyrządzając z niego smoothie) możemy znacznie poprawić kondycję swojego organizmu. Ten codzienny rytuał wpłynie też na nasz wiek biologiczny, pozwalając zachować młodość. Jarmuż to bogactwo witamin, ale również składników mineralnych i antyoksydantów. Jest bogaty między innymi w witaminę C (która także jest silnym antyoksydantem) i wpływa na produkcję kolagenu. Dodatkowo jest bardzo ważna, by zachować odporność. Jarmuż zawiera około 120 mg kwasu askorbinowego w 100 g (dla porównania – w pomarańczach jest go około 53 mg). Z kolei zawartość witaminy A zapewnia działanie przeciwzapalne, a witamina K jest ważna w profilaktyce krzepliwości. Jarmuż to też bogactwo witaminy E, która jest nazywana witaminą młodości – ma silne działanie antyoksydacyjne, wpływa również na stan skóry i płodność.

Jarmuż zawiera także foliany, które wpływają na obniżanie ryzyka rozwoju chorób układu sercowo–naczyniowego. Jest również bogaty w potas niezbędny dla prawidłowej pracy serca, mięśni i układu nerwowego. Sprawdźcie też, czy sok z jarmużu obniża poziom cukru we krwi.

Jak przygotować sok z jarmużu?

Sok z jarmużu można przygotować na kilka różnych sposobów. Jest to orzeźwiająca bomba witaminowa, którą możecie wzbogacać o swoje ulubione owoce i warzywa. My proponujemy połączenie go z jabłkami, świeżym ogórkiem, cytryną, ale też kilkoma kroplami oleju lnianego. Pamiętajcie też, że najlepiej do jego przygotowania sprawdzi się wyciskarka wolnoobrotowa (będzie ona lepsza niż standardowa sokowirówka)

Przepis: Sok z jarmużu Ten sok to prawdziwa bomba witaminowa, a jego przygotowanie zajmie tylko kilka minut Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Składniki 1 świeży ogórek

½ cytryny

25 sztuk świeżych liści jarmużu

2 jabłka

kilka kropli oleju lnianego Sposób przygotowania Przygotowanie warzyw i owocówNajpierw umyjcie i obierzcie warzywa i owoce. Pokrójcie je na mniejsze części. Wyciskanie sokuUmieśćcie warzywa i owoce w wyciskarce. Dodajcie też starty imbir, a na koniec wyciśnijcie sok z całości. Jeśli macie ochotę, to dla lepszego smaku możecie dodać też odrobinę miodu.

Jarmuż możecie jeść na surowo, spożywać go pod postacią soku, ale to nie wszystko. Możecie poddać go też blanszowaniu lub gotować na parze przez kilka minut.

