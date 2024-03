Wcinam te listki jak szalona i już mieszczę się w mniejszy rozmiar. Przestrzegam kluczowej zasady

Żeby schudnąć, najważniejsze jest przestrzeganie odpowiedniej diety i deficyt kaloryczny. Niebagatelną rolę w tym procesie odgrywa także aktywność fizyczna. Nieodłącznym elementem każdej diety redukcyjnej są warzywa. Teraz, gdy rozpoczęła się wiosna, jest najlepszy czas, by cieszyć się ich smakiem, ale też dobroczynnymi właściwościami. Są to idealne produkty, gdy chcemy schudnąć, ponieważ dostarczają niewielkiej liczby kalorii do naszego organizmu. Choć zwykle na efekty naszych starań trzeba poczekać, to istnieją produkty, których jedzenie może je nieco przyspieszyć, mowa między innymi o szpinaku.

Szpinak pomoże w walce z niechcianymi kilogramami

Szpinak jest wskazany dla osób na diecie odchudzającej między innymi z uwagi na jego niską kaloryczność. Taki świeży szpinak w 90 procentach składa się z wody. W 100 gramach produktu jest jedynie 17 kalorii. To z kolei oznacza, że można go spożywać w większych ilościach, dostarczając organizmowi ważnych składników odżywczych przy minimalnej ilości kalorii. Dodatkowo szpinak jest bogaty w błonnik, co z kolei pomaga w utrzymaniu uczucia sytości na dłużej (dzięki czemu nie podjadamy między posiłkami). Dodatkowo jedzenie szpinaku usprawnia procesy trawienia. Warto włączyć go do swojej diety w postaci smoothie. Koniecznie spróbujcie zielonego koktajlu na odchudzanie, a efekty zobaczycie już po tygodniu. Sięgnijcie też po dobroczynną miksturę na odchudzanie, gdzie to właśnie szpinak „gra główną rolę”.

Jak jeść szpinak, żeby schudnąć?

Co więcej, szpinak zawiera tylakoid – jest to substancja hamująca trawienie tłuszczów i redukująca apetyt, zwiększa przy tym efektywność odchudzania. Żeby jednak zauważyć te pozytywne efekty, to liście szpinaku powinny być rozdrobnione i zmiksowane. Należy więc rozdrobnić, przesączyć i jeszcze raz zblendować szpinak. Z badań przeprowadzonych przez szwedzkich naukowców wynika, że jego jedzenie w taki właśnie sposób może pomóc w odchudzaniu. Pozwala także zmniejszyć „hedonistyczny głód”, czyli pragnienie zjedzenia niezdrowych pokarmów, takich jak słodycze czy fast foody, aż o 95 procent. To z kolei prowadzi do lepszego kontrolowania apetytu, zdrowszych nawyków żywieniowych, a w konsekwencji – zwiększonej utraty wagi.

Jakie jeszcze dobroczynne właściwości ma szpinak?

Te małe listki zawierają też duże ilości takich minerałów, jak potas, magnez, cynk czy miedź. Szpinak jest również bogaty w witaminy, które mają działanie antyoksydacyjne, takie jak witamina A, C i E. Zawiera on też witaminę K, która jest niezbędna w procesie wchłaniania składników istotnych do budowy kości, ale też krzepnięcia krwi. Zawiera także składniki roślinne, takie jak flawonoidy i karotenoidy, które działają jako silne przeciwutleniacze, chroniąc organizm przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Sprawdźcie, dlaczego jeszcze warto jeść szpinak.

Pamiętajcie jednak, że szpinaku nie można spożywać w nadmiarze, ponieważ może to zwiększyć ryzyko powstawania kamicy nerkowej – uważać powinny więc osoby, które mają predyspozycje do chorób obejmujących drogi moczowe czy dny moczanowej. Osoby zdrowe szpinak mogą jeść nawet kilka razy w tygodniu.

