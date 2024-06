Sycący obiad z 4 składników. Zrobisz go nawet, gdy lodówka świeci pustkami

Omlet z ziemniakami (w kuchni hiszpańskiej znany jako tortilla de patatas) to doskonała propozycja dla zapominalskich i zabieganych. Robi się go bardzo prosto z kilku łatwo dostępnych składników, które praktycznie każdy ma w swojej kuchni. Chodzi o jajka, ziemniaki, oliwę oraz przyprawy, czyli sól i pieprz. Z tego dość banalnego zestawu produktów może powstać pyszne danie na miarę najlepszej restauracji.

Jak zrobić omlet z ziemniakami?

Do zrobienia tortilla de patatas najlepiej wykorzystać ziemniaki typu C, które zawierają duże ilości skrobi. Dobrze sprawdzą się odmiany takie jak na przykład: Bryza, Tajfun, Gracja czy Ibis. Warto pokroić warzywa na jak najcieńsze plasterki, dzięki temu szybciej będą gotowe. Niektórzy dodają do jajek i ziemniaków również cebulę. Dzięki temu danie zyskuje bardziej wyrazisty smak. Nie jest to jednak składnik niezbędny i możesz go śmiało pominąć.

Przepis: Omlet z ziemniakami To pyszne, sycące i proste danie. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Hiszpańska Czas przygotowania 45 min. Liczba porcji 1 Składniki 300 g ziemniaków

4 jajka

200 ml oliwy

sól

pieprz Sposób przygotowania Smażenie ziemniakówObierz ziemniaki i pokrójcie je na cienkie plasterki. Rozgrzej oliwę i wrzuć na patelnię składniki. Smaż na średnim ogniu przez 15-20 minut. W międzyczasie roztrzep jajka i dopraw je. Odcedź gotowe ziemniaki. Pozostaw trochę oliwy na patelni. Smażenie omletuWarzywa dokładnie wymieszaj z masą jajeczną. Przelej całość z powrotem na rozgrzaną patelnię Wyrównaj wierzch, po 1 minucie zmniejsz ogień i smaż pod przykryciem przez kolejne 15-20 minut. Obracanie omletuGdy całość prawie się zetnie, podważ brzegi omletu. Przykryj patelnię talerzem i przerzuć tortillę na talerz obracając całość do góry dnem. Zsuń omlet niedosmażoną stroną na patelnię. Smaż jeszcze ok. 5 minut.

Wskazówka: Gotowy omlet z ziemniakami możesz posypać posiekanym szczypiorkiem, udekorować listkami bazylii albo oprószyć płatkami soli. Wszystko zależy od twoich preferencji smakowych i tego, co akurat masz pod ręką

Z czym podawać omlet z ziemniakami?

Omlet z ziemniakami można podawać na ciepło i na zimno. Świetnie sprawdza się jako samodzielne danie. Można go również serwować z różnymi dodatkami, na przykład z pieczywem polanym odrobiną oliwy, tostami posmarowanymi masłem czosnkowym albo sosem na bazie jogurtu albo śmietany. Wspaniale współgra również z sezonowymi warzywami i sałatą, na przykład papryką, ogórkiem, pomidorami oraz cebulą.

