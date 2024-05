Biorę starte ziemniaki i robię z nich to danie zamiast placków. To mój patent na szybki i tani obiad

Ziemniaki to warzywo, które można wykorzystać do stworzenia wielu smacznych potraw. Choć najczęściej przygotowuje się frytki czy klasyczne purée, to jest też wielu miłośników kopytek lub pyz. Często przyrządzamy również placki ziemniaczane – są niezwykle smaczne, sycące, ale też proste w przygotowaniu. Zamiast tego warto jednak czasami poeksperymentować – zaserwujcie rodzinie specjalną zapiekankę z tartych ziemniaków, a gwarantujemy, że każdy poprosi o dokładkę.

Jak przygotować zapiekankę z tartych ziemniaków?

Zapiekanka z tartych ziemniaków to bardzo sycące danie, które jest idealne na obiad dla całej rodziny. Co więcej, dużym plusem jest również fakt, że jest to potrawa niskobudżetowa. Będziecie potrzebować tylko kilku produktów i przypraw, które sprawią, że całe danie będzie obłędnie aromatyczne i smaczne. Świetnie sprawdzi się tymianek suszony, czerwona papryka, czosnek granulowany, ale możecie też dodać swoje ulubione przyprawy i nieco „poszaleć” z doprawianiem tej zapiekanki. Pamiętajcie też, że bardzo ważnym elementem całego dania jest parmezan – roztopiony ser cudownie ciągnie się wtedy podczas jedzenia.

Przepis: Zapiekanka z ziemniaków Sami zobaczycie, że cała rodzina będzie zajadać się tą zapiekanką i prosić o dokładkę Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Liczba porcji 6 Składniki 400 g mięsa mielonego

1 kg ziemniaków

100 g parmezanu

60 g majonezu

sól i pieprz

czerwona papryka mielona słodka

tymianek suszony

czosnek granulowany Sposób przygotowania Przygotowanie ziemniakówNajpierw obierzcie ziemniaki, a następnie zetrzyjcie je na tarce o dużych oczkach. Tak przygotowane ziemniaki wymieszajcie z suszonym tymiankiem, solą, pieprzem, startym parmezanem. Masę podzielcie na dwie równe części. Doprawianie mięsaMięso mielone doprawcie mieloną papryką, solą, pieprzem, a także granulowanym czosnkiem. Pieczenie zapiekankiW żaroodpornym naczyniu wyłóżcie warstwę ziemniaków, później połóżcie na to mięso mielone i ponownie drugą warstwę ziemniaków. Całość delikatnie wyrównajcie i posmarujcie majonezem. Rozgorzejcie piekarnik do 180 stopni Celsjusza i pieczcie całość przez około 45 minut, pierwsze 15 minut pod przykryciem. Przed wyjęciem sprawdźcie, czy ziemniaki są miękkie, a mięso dobrze upieczone.

Inne pomysły na zapiekankę z ziemniaków

Zapiekanka ziemniaczana jest ceniona za swoją prostotę, łatwość przygotowania i uniwersalność Co więcej, można ją modyfikować według własnych upodobań, dodając swoje ulubione składniki, dzięki czemu możecie przygotować ją w wielu pysznych wersjach. Warto na przykład zrobić zapiekankę ziemniaczaną z kiełbasą, która jest bardzo sycąca i zaspokoi nawet największy głód. Zamiast kiełbasy śmiało możecie użyć też kurczaka lub boczku, a w niektórych odsłonach tego dania – także ryb. Całość idealnie komponuje się z sosem beszamelowym. Z kolei osoby, które stronią od mięsa, mogą przyrządzić warzywną wersję. Jest to danie, które sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i na specjalne okazje. Do zrobienia tej potrawy najlepsze będą ziemniaki przeznaczone do gotowania i pieczenia – wybierzcie więc typ A lub typ B.

