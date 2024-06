Placki ziemniaczane po białorusku smakują inaczej. Nie wiedziałam, że można je tak zrobić

Draniki to tradycyjna białoruska potrawa. Pod tą obcą brzmiącą nazwą kryją się placki ziemniaczane, ale zupełnie inne niż te, które jemy w Polsce. Nasi sąsiedzi przygotowują je w zupełnie inny sposób. Ich metoda była dla mnie sporym zaskoczeniem. Łączą ziemniaki z jednym popularnym i łatwo dostępnym z składnikiem. Ten duet okazuje się jednak zadziwiająco smaczny. Musicie go spróbować.

Jak zrobić placki ziemniaczane na białoruski sposób?

Sekretnym składnikiem białoruskich placków jest mięso mielone. Umieszcza się je wewnątrz ziemniaczanej masy. Najlepiej sprawdzi się mielona łopatka wieprzowa. Warto sięgnąć po kawałek poprzerastany tłuszczem. To właśnie tłuszcz jest najważniejszym nośnikiem smaku. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by wybrać chudsze egzemplarze (jeśli takie są wasze upodobania). Pamiętajcie też o odpowiednich ziemniakach. Kupcie odmianę o dużej zawartości skrobi (typu B lub C), na przykład Irga, Bryza, Gracja czy Tajfun. Ważne, by były to stare ziemniaki, ponieważ młode mają w sobie za dużo wody.

Przepis: Draniki Placki ziemniaczane popularne w kuchni białoruskiej. Mają w swoim składzie pewien nietypowy dodatek. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Białoruska Czas przygotowania 45 min. Liczba porcji 15 Składniki 1 kg ziemniaków

500 g mięsa

3 łyżki mąki pszennej

1 cebula

2 jajka

sól

pieprz

olej do smażenia Sposób przygotowania Uszykowanie składnikówObierzcie cebulę i ziemniaki. Ziemniaki zetrzyjcie na tarce o dużych oczkach, a cebulę drobno posiekajcie. Mięso mielone doprawcie solą i pieprzem. Podsmażanie składnikówCebulę wrzućcie na rozgrzaną patelnię i podsmażajcie aż lekko się zarumieni. Podsmażcie też lekko mięso. Możecie to zrobić na osobnej patelni lub dodać je do podsmażanej cebulki. Łączenie składnikówOdsączcie starte ziemniaki z nadmiaru skrobi. Nie wylewajcie jej, ale odstawcie na kilka minut. Na dnie powstanie krochmal, który warto dodać do ziemniaków. Do masy dorzućcie też podsmażaną cebulkę (jeśli nie dodaliście jej do mięsa), mąkę, jajka i szczyptę soli. Wymieszajcie całość. Jeżeli masa jest zbyt rzadka, dodajcie więcej mąki. Smażenie dranikówNa rozgrzaną patelnię wyłóżcie łyżką porcję masy ziemniaczanej, na nią połóżcie cienką warstwę mięsa mielonego. Całość przykryjcie masą ziemniaczaną. Smażcie na złoty kolor na małym ogniu po 3 minuty z każdej strony. Usmażone placuszki przełóżcie na drugą stronę i podsmażajcie pod przykryciem przez kolejne 5-7 minut na małym ogniu.

Wskazówka: Smażcie placki na dobrze rozgrzanym tłuszczu. Dzięki temu będą chrupiące.

Rada: Po zdjęciu z patelni placki warto odsączyć z nadmiaru tłuszczu na ręczniku papierowym.

Z czym podawać draniki?

Wybór dodatków zależy tak naprawdę od indywidualnych preferencji. Draniki doskonale komponują się z wieloma różnymi składnikami. Można je serwować w towarzystwie kwaśnej śmietany, jogurtu naturalnego, sosu grzybowego lub śmietanowego. Można posypać placki solą, cukrem lub posiekanym szczypiorkiem.

Inne ciekawe dodatki do placków ziemniaczanych

Przepis na klasyczne placki ziemniaczane można urozmaicać na różne sposoby. Wszystko zależy tak naprawdę od inwencji twórczej kucharza i tego, co akurat ma w swojej kuchni. Oto propozycje mniej i bardziej popularnych dodatków:

kiełbasa,

cukinia,

suszone pomidory,

jabłko,

chrzan,

szczypiorek,

ser żółty,

natka pietruszki.

