Ten deser z musem morelowym to dietetyczny hit. Zajadam się nim i chudnę

Chcesz mieć szczupłą sylwetkę, ale nie potrafisz odmówić sobie słodkości. Nie musisz rezygnować tej przyjemności ani martwić się o swoją wagę. Wystarczy, że będziesz mądrze wybierać składniki wykorzystywane do zrobienia deserów. Jeśli nie masz pomysłu na żaden zdrowy przysmak, skorzystaj z zaproponowanego przepisu. Jest prosty i szybki. Zrobisz go bez wysiłku, nawet nie mając dużego doświadczenia w kuchni.

Jak zrobić dietetyczny deser z musem morelowym?

Przygotuj niewielkie pucharki. Na dno naczyń wyłóż kilka łyżek musu z moreli. Przykryj go kleksem z jogurtu greckiego lub skyru, a całość udekoruj ulubionymi owocami. Możesz wykorzystać kawałki moreli, borówki amerykańskie i jasne winogrona. Świetnie sprawdzą się też banany, maliny, jagody czy kiwi. Wszystko tak naprawdę zależy od twoich preferencji smakowych. Jeśli chcesz, posyp smakołyk startymi pistacjami.

Do zrobienia deseru możesz wykorzystać sklepowy mus morelowy. Pamiętaj jednak, by inwestować wyłącznie w produkty dobrej jakości bez dodatku cukru, sztucznych barwników lub konserwantów. Jeśli masz trochę czasu, przygotuj domowy mus morelowy. Wbrew pozorom to bardzo proste. Poradzisz sobie z tym zadaniem nawet nie mając dużego doświadczenia w kuchni.

Przepis: Domowy mus z moreli To świetny dodatek do naleśników, racuchów, owsianki czy różnego rodzaju deserów. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 6 Składniki 1 kg dojrzałych moreli

7-10 daktyli

1 łyżeczka soku z cytryny Sposób przygotowania Robienie musuUmyj morele i wydrąż z nich pestki. Wrzuć owoce do garnka. Gotuj je na palniku o średniej mocy do momentu aż owoce zmiękną. Przestudzone i miękkie morele przełóż do kielicha blendera i zmiksuj razem z daktylami i sokiem z cytryny na gładką masę. Przechowywanie musuGotowy mus przełóż do słoika, szczelnie zamknij i przechowuj w lodówce przez 5-7 dni.

Wskazówka: Daktyle możesz zastąpić naturalnym miodem.

Deser z musem morelowym a odchudzanie

Mus morelowy i jogurt naturalny to nie tylko pyszne, ale i dietetyczne połączenie. Deser dostarcza sporej ilości białka, które usprawnia pracę jelit, a jednocześnie zapewnia uczucie sytości na długo. Już niewielka porcja przysmaku redukuje chęć podjadania. Dzięki temu można łatwiej kontrolować wagę i uniknąć nagłych napadów głodu. To właśnie one są jednym z głównych czynników utrudniających odchudzanie. Warto też wspomnieć, że morele są źródłem błonnika, który usprawnia trawienie, przyspiesza metabolizm i spalanie tłuszczu.

Czytaj też:

Dietetyczka dała mi przepis na to pyszne brownie. Ciasto jest tak lekkie i sycące, że mogę je jeść bez obawCzytaj też:

Tę słodką przekąskę robię raz-dwa, a znika jeszcze szybciej. To najprostszy przepis na świecie