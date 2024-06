Tę słodką przekąskę robię raz-dwa, a znika jeszcze szybciej. To najprostszy przepis na świecie

Sekretem moich błyskawicznych przekładanych wafli są półprodukty. Dzięki nim mogę zaoszczędzić mnóstwo czasu. Zawsze jednak przykładam dużą wagę do ich wyboru. Staram się sięgać po te z jak najmniejszą liczbą składników, bez dodatku sztucznych barwników i konserwantów.

Jak zrobić błyskawiczne wafle?

Potrzebujesz dwóch składników – gotowych wafli tortowych oraz kremu czekoladowego. Możesz z powodzeniem skorzystać ze sklepowej propozycji. Świetnie sprawdzi się również masa kajmakowa lub gęsty dżem. Ja zazwyczaj sięgam po domowy krem na bazie daktyli. Mam zawsze w domu spory zapas, bo moi bliscy za nim przepadają.

Przepis: Wafle czekoladowe Ten ekspresowy przysmak zrobisz w 5 minut. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 4 min. Liczba porcji 1 Składniki 3 wafle tortowe

250 g kremu czekoladowego Sposób przygotowania Przekładanie wafliPierwszy wafel tortowy posmaruj sporą warstwą kremu, tak by wypełnił wszystkie wgłębienia. Przykryj go drugim waflem i dociśnij. Drugi wafel znów posmaruj kremem i dociśnij trzecim waflem. Podawanie wafliTak przygotowane wafle możesz schłodzić w lodówce (warto przekroić je na pół i umieścić między dwoma deskami kuchennymi) albo podawać od razu.

Inne propozycje szybkich deserów

Jeśli masz ochotę na słodką przekąskę, możesz połączyć jogurt grecki z miodem i mielonymi orzechami. Ten szybki deser smakuje obłędnie, a w dodatku dostarcza organizmowi wielu cennych składników odżywczych. Poza tym nie idzie w boczki. Jogurt typu greckiego jest źródłem białka, które poprawia pracę przewodu pokarmowego, przyspiesza metabolizm i przedłuża uczucie sytości. Po zjedzeniu takiego przysmaku nie będziesz mieć ochoty na batony, cukierki, chipsy czy inne niezdrowe przekąski.

Szybkim, a zarazem zdrowym deserem jest też sałatka owocowa. Do jej przygotowania wykorzystaj sezonowe dary natury, na przykład truskawki, banany, czereśnie, malin, agrest czy jagody. Całość możesz polać syropem klonowym lub posypać nasionami chia. Wybór należy do ciebie. Pamiętaj, by przed przystąpieniem do robienia sałatki dobrze umyć wszystkie owoce. Dotyczy to również bananów.

Czytaj też:

Ten deser z 3 składników jest pyszny i nie idzie w boczki. Sięgam po niego na diecieCzytaj też:

Smaruję to ciasto rozmąconym jajkiem i wkładam do piekarnika. W 10 minut mam gotowy deser