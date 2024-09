Znany ekspert podpowiada: 3 rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę przy zakupie wędlin

Wędliny to popularne przekąska. Świetnie sprawdzają się jako dodatek do pieczywa. Zwykle nie mamy jednak czasu na to, by robić je na własną rękę w domu. Dlatego chętnie sięgamy po gotowe produkty dostępne w sklepach spożywczych i supermarketach. Jakość wskazanych wyrobów bywa jednak różna. Po czym rozpoznać te najlepsze i jak dokonać mądrego wyboru? Na to pytanie odpowiada znany dietetyk Michał Wrzosek. Ekspert opublikował w swoich mediach społecznościowych specjalny wpis poświęcony tej kwestii.

Jak wybrać dobrą sklepową wędlinę?

Na co zwracać uwagę przy zakupie sklepowych wędlin? Michał Wrzosek wskazuje na trzy najważniejsze kwestie. Produkt dobrej jakości powinien mieć w swoim składzie – jak podkreśla ekspert – dużą ilość mięsa. Minimum to 85 procent, ale im więcej, tym lepiej.

Druga rzecz to zawartość białka i tłuszczu. Chcę, żeby wędlina, którą wybieram miała maksymalnie 3 gramy tłuszczu i co najmniej 20 gramów białka. [...] i jak najczęściej wybieram wędlinę drobiową, a nie wieprzową – zauważa dietetyk.

Bardzo ważne jest również to, by wybierać artykuły spożywcze, które mają prosty u krótki skład. Im więcej elementów znajduje się na liście, tym większe prawdopodobieństwo, że dany wyrób skrywa w sobie konserwanty, barwniki, wzmacniacze smaku i różne inne niepożądane, czy wręcz szkodliwe substancje. Warto pamiętać o jeszcze jednej istotnej zasadzie – im wyżej dany związek czy składnik umieszczono na etykiecie, tym więcej go w produkcie. Jeśli natomiast jakaś substancja znajduje się na „szarym końcu”, to znaczy, że nie ma jej zbyt wiele w analizowanym wyrobie.

Dlaczego lepiej unikać wędlin z mięsa wieprzowego?

Wieprzowina jest zalicza do tak zwanego mięsa czerwonego. Zawiera ono duże ilości nasyconych kwasów tłuszczowych. Ich nadmierne spożycie podnosi poziom „złego cholesterolu” i sprzyja występowaniu wielu problemów zdrowotnych, takich jak na przykład miażdżyca, cukrzyca typu drugiego, nadciśnienie tętnicze czy otyłość. Dodatkowo zbyt duża ilość nasyconych tłuszczów w diecie zwiększa ryzyko zachorowania na różnego rodzaju nowotwory. Wszystkie wymienione wyżej czynniki mogą z kolei doprowadzić do utraty zdrowia, a nawet życia.

Ważne: Jeśli więc sięgasz po sklepowe wędliny, pamiętaj, by wybierać produkty, w których:

minimum 85% składu stanowi mięso,

zawartość białka wynosi minimum 20 procent, a ilość tłuszczu nie przekracza 3 procent,

głównym składnikiem jest mięso drobiowe, a nie wieprzowe.

