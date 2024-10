To dla mnie najprostsze ciasto z gruszkami. Do pysznego wypieku dorzucam „chrupiącą niespodziankę”

Jesienne wypieki to świetny sposób na umilenie sobie chłodniejszych dni i prawdziwa uczta dla zmysłów. Choć w tym okresie zazwyczaj na stołach gości szarlotka lub ciasto ze śliwkami, to warto również sięgnąć po gruszki. Wypiek z nimi smakuje naprawdę obłędnie. Słodkie i soczyste gruszki doskonale komponują się puszystym ciastem.

Jak zrobić najprostsze ciasto z gruszkami?

Takie ciasto z gruszkami jest naprawdę proste, ale też szybkie w przygotowaniu, dlatego idealnie sprawdzi się, gdy macie niezapowiedzianych gości. Połączenie gruszek, orzechów włoskich i cynamonu, zapieczonych w mięciutkim cieście sprawi, że każdy poprosi o dokładkę.

Przepis: Ciasto z gruszkami To ciasto jest doskonałą kompozycją słodyczy gruszek i chrupkości orzechów włoskich Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 8 Składniki 1 łyżeczka proszku do pieczenia

100 g masła

4 gruszki

2 szklanki mąki pszennej

1 szklanka cukru

1 cukier wanilinowy

1 szklanka orzechów włoskich

szczypta cynamonu Sposób przygotowania Przygotowanie ciastaW dużej misce połączcie ze sobą takie składniki jak mąka, cukier, cukier wanilinowy i proszek do pieczenia. Dodajcie również miękkie masło, a następnie wymieszajcie całość. Dodanie gruszek i orzechówDo ciasta dodajcie gruszki pokrojone na małe kawałki oraz posiekane orzechy. Pieczenie ciastaWyłóżcie formę papierem do pieczenia. Przełóżcie do niej przygotowaną masę, równomiernie rozprowadzając ciasto w foremce. Pieczcie je w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Celsjusza przez 30 minut, do tzw. suchego patyczka.

Z czym podawać ciasto gruszkowe?

Najważniejszy jest oczywiście smak ciasta, ale nie można zapominać też o jego wyglądzie. Warto więc postarać się, by prezentowało się ono naprawdę apetycznie. Ciasto z gruszkami podane na ciepło z kulką lodów waniliowych to klasyczne połączenie, które jest naprawdę świetne. Kontrast ciepłego ciasta i chłodnych lodów tworzy niepowtarzalne wrażenia smakowe. Z kolei bita śmietana to uniwersalny dodatek, który pasuje do wielu ciast, można ją udekorować drobnymi kawałkami gruszki. Takie ciasto będzie pyszne również ozdobione polewą czekoladową lub lukrem. Możecie również postawić na najbardziej klasyczne rozwiązanie, czyli posypanie tego gruszkowego placka cukrem pudrem. Całość możecie przyozdobić także wiórkami kokosowymi lub płatkami migdałowymi.

Jak jeszcze można wykorzystać gruszki?

Gruszki, czyli te typowo jesienne owoce, można wykorzystać na wiele sposobów. Poza ciastem możecie również przygotować niezwykle smakowite „kieszonki gruszkowe” – wystarczy zapiec owoce w cieście francuskim, dodając odrobinę miodu i cynamonu. Ciekawym pomysłem jest zrobienie kiszonych gruszek – nie tylko są smaczne, ale też wspomagają odchudzanie. Wasze kubki smakowe z pewnością podbiją też pieczone gruszki – zrobicie je w pół godziny, a gwarantujemy, że jedząc je, poczujecie się, jak w najlepszej restauracji.

