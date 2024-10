Ekspresowe ciasto z 4 składników. Nie musiałam nawet włączać piekarnika, a wyszło obłędnie smaczne

Błyskawiczne desery są idealnym rozwiązaniem, gdy nie możemy zbyt wiele czasu spędzić w kuchni, jednak mamy ochotę na „coś słodkiego”. W dodatku proste przepisy sprawiają, że każdy, nawet początkujący kucharz, może przygotować takie desery bez większego wysiłku. Ja zrobiłam pyszne ciasto cytrynowe, którym zachwycała się cała rodzina i każdy poprosił o dokładkę. Co więcej, do jego przygotowania nie był nawet potrzebny piekarnik, a całość zajęła mi mniej niż pół godziny.

Jak zrobić ekspresowe ciasto z 4 składników? Prosty przepis

Ten cytrynowy deser to lekki przysmak, który jest niezwykle prosty w przygotowaniu. Zrobienie tego ciasta uda się każdemu. Kwaśny smak cytryny w połączeniu z delikatną słodyczą tworzy niepowtarzalne połączenie, a do tego owoc nadaje wyjątkowy aromat. Do przygotowania ciasta będziecie potrzebować tylko czterech składników, które większość osób ma w swojej kuchni.

Przepis: Ekspresowe ciasto cytrynowe To ciasto jest szybkie i naprawdę bardzo smaczne Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 6 Składniki 200 g zagęszczonego, słodzonego mleka

1 cytryna

paczka biszkoptów podłużnych (typu Lady Fingers)

250 g serka mascarpone Sposób przygotowania Przygotowanie masyZ umytych i osuszonych cytryn wyciśnijcie sok. Wymieszajcie go z mlekiem zagęszczonym. Serek mascarpone ubijcie na gęstą masę. Delikatnie łyżeczką dodajcie mleko zmieszane z sokiem z cytryn. Masę podzielcie na dwie części. Przygotowanie ciastaNa dnie naczynia ułóżcie biszkopty. Na nie wyłóżcie masę cytrynową. Ułóżcie drugą warstwę biszkoptów i ponownie wylejcie masę. Deser wstawcie do lodówki na kilka godzin.

Jak podawać cytrynowy deser?

Takie ciasto możecie podać na wiele ciekawych sposobów. Jednym z nich jest dodanie świeżych owoców, które będą doskonałym przełamaniem lekko cytrynowego smaku. Dobrze sprawdzą się między innymi maliny, borówki czy jagody. Możecie udekorować też ciasto listkami mięty – klasyczne połączenie doskonale pasuje do cytrynowego smaku. Całość można także delikatnie oprószyć kakao lub gorzką czekoladą. Takie ciasto z cytrynową masą najlepiej smakuje schłodzone. Żeby udekorować całość możecie użyć pokrojonej w plasterki cytryny – ten subtelny akcent sprawi, że ciasto będzie prezentować się jeszcze apetyczniej.

Inne błyskawiczne desery

Jeśli macie ochotę na coś słodkiego, jednak nie chcecie spędzić kilku godzin podczas przygotowywania deserów – postawcie na błyskawiczne słodkości. Wystarczy kilka prostych składników i parę chwil, aby stworzyć pyszny deser. Ciekawą propozycją jest ciasto z płatków owsianych, które zrobicie w ciągu 5 minut. Możecie też postawić na błyskawiczne ciasto czekoladowe z mikrofalówki. To jednak nie wszystko, możecie przygotować lekkie i orzeźwiające owocowe szaszłyki maczane w rozpuszczonej czekoladzie. Dla miłośników klasycznych smaków idealny będzie krem z mascarpone i świeżymi owocami, udekorowany miętą. Ciekawym pomysłem jest też deser w słoiczku, czyli jogurt, owoce, granola, orzechy i inne ulubione składniki. To oryginalny i praktyczny przysmak, który można zabrać ze sobą wszędzie.

